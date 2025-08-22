Slušaj vest

"U proteklom periodu Crna Gora se suočila sa vatrenom stihijom, koja je za sobom ostavila brojne posledice. Pored značajnog uticaja na kvalitet životne sredine i ljudskog zdravlja, požari su pričinili i ogromnu materijalnu štetu. Naše ekipe su tokom trajanja požara, sve vreme bile pripravne, borile se hrabro na terenu i u ekstremno otežanim uslovima uspevale da saniraju izazvanu štetu kako bi olakšali kolegama iz drugih službi i obezbedile napajanja korisnika kojima je pretio požar", navodi se u saopštenju.

Požari u Crnoj Gori
Vatrena stihija imala je značajan uticaj na životnu sredinu, zdravlje i infrastrukturu Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Dodaje se da je od početka letnje sezone na teritoriji Crne Gore zamenjeno više od 250 stubova, zbog štete koju su požari ostavili za sobom, kao i da se situacija polako stabilizovala.

"Preciznom analizom, dobijena je procena troškova neophodnih za saniranje kvarova izazvanih požarom, koja pokazuje da je naša kompanija za materijal i izvođenje radova na području Regiona 1 morala izdvojiti oko 75.000 evra, dok je po istom osnovu na području Regiona 2 izdvojila više od 61.000 evra", navodi kompanija.

BiznisKurir/BlicBiznis

