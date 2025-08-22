VELIKA MATERIJALNA ŠTETA U CRNOJ GORI POSLE POŽARA: Vatrena stihija ostavila posledice! Nadoknada podeljena na dva dela
"U proteklom periodu Crna Gora se suočila sa vatrenom stihijom, koja je za sobom ostavila brojne posledice. Pored značajnog uticaja na kvalitet životne sredine i ljudskog zdravlja, požari su pričinili i ogromnu materijalnu štetu. Naše ekipe su tokom trajanja požara, sve vreme bile pripravne, borile se hrabro na terenu i u ekstremno otežanim uslovima uspevale da saniraju izazvanu štetu kako bi olakšali kolegama iz drugih službi i obezbedile napajanja korisnika kojima je pretio požar", navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je od početka letnje sezone na teritoriji Crne Gore zamenjeno više od 250 stubova, zbog štete koju su požari ostavili za sobom, kao i da se situacija polako stabilizovala.
"Preciznom analizom, dobijena je procena troškova neophodnih za saniranje kvarova izazvanih požarom, koja pokazuje da je naša kompanija za materijal i izvođenje radova na području Regiona 1 morala izdvojiti oko 75.000 evra, dok je po istom osnovu na području Regiona 2 izdvojila više od 61.000 evra", navodi kompanija.
