Plaža se nalazi oko 20 km južno od Tivta, na Luštici, pored rta Žukovica. Peskovita je i mala, s dosta stena, stoga budite obazrivi ako odlučite da je posetite.

Ukoliko volite mir na plaži, daleko od gužve i buke, ovo je pravo mesto za vas, koje morate posetiti kad letujete u Crnoj Gori. Ono što bi trebalo da znate ako se uputite do ove plaže jeste da na Žukovici nema ležaljki ni kafića, te sami ponesite sve što vam je potrebno.