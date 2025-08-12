Slušaj vest

Plaža se nalazi oko 20 km južno od Tivta, na Luštici, pored rta Žukovica. Peskovita je i mala, s dosta stena, stoga budite obazrivi ako odlučite da je posetite.

Na ovu plažu nekada se moglo doći samo morskim putem, međutim, sada je omogućen dolazak i preko makadama iz donjegrbaljskog sela Glavatičići.

Ukoliko volite mir na plaži, daleko od gužve i buke, ovo je pravo mesto za vas, koje morate posetiti kad letujete u Crnoj Gori. Ono što bi trebalo da znate ako se uputite do ove plaže jeste da na Žukovici nema ležaljki ni kafića, te sami ponesite sve što vam je potrebno.

Nesumnjivo će vas dočekati tišina, priroda i prirodne lepote, idealno za one koji žele beg od gradske vreve.

BiznisKurir/Prva

