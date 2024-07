KOME SE OBRATITI ZA NAKNADU ŠTETE POSLE NEVREMENA: Evo kada država nije dužna da pomogne u popravkama nakon nepogoda

Nevreme prođe, ali kao posledica ostane ogromna materijalna šteta na nepokretnoj i pokretnoj imovini. Posledice se saniraju, a gubitke treba nadoknaditi. Jedan broj građana koji nema osiguranje, neće imati odakle da naplati štetu.

Iako danas postoji mogućnost da osiguramo gotovo sve, pa i od elementarnih nepogoda, ipak se mali broj ljudi odlučuje na ovaj korak. Nameće se pitanje zašto je to tako?

- Uglavnom je to nepoverenje prema osiguravajućim društvima jer se dešavalo da ne ne budu informisani o svim stavkama ugovora, pa se tako dešavalo da ljudi misle das u osigurani po jednom osnovu, oni imaju osiguranje sasvim nešto drugo i tako. Ja bih preporučio našim građanima da oni u svakom slučaju dobro pogledaju ugovore da pogledaju polise osiguranja, da pogledaju posebno elemente ugovora o osiguranju, jer se tu dešava da osiguranje ima neke začkoljice na koje ljudima ne obrate obrate pažnju u prvom momentu. Ali, kasnije kada dođe do toga da treba da naplate svoju štetu onda iz osiguranja dobiju odgovor da ta vrsta štete nije pokrivena i taj osigurani slučaj nije pokriven tom polisom osiguranja. To se dešavalo u praksi - objašnjava advokat Milan Burgić, dodajući da je to jedini pravi put i da smo svedoci elementarnih nepogoda koje samo može osiguranje da pokrije.

foto: Shutterstock

Mnogi se, međutim, oslanjaju na pomoć iz budžeta države ili grada u slučaju elementarne nepogode. S druge strane, ni država ni grad nisu po zakonu obavezni da štetu izmire ako za to postoji osiguranje. Neretko se dešava da usled jakog vetra automobil ošteti stablo. Kome se obratiti ukoliko nemamo osiguranje?

- Ukoliko nemamo osiguranje, tada se obraćamo gradu i Javnom Komunalnom Preduzeću jer su oni solidarno odgovorni. Ako se stablo nalazi na javnoj površini. Ukoliko se stablo nalazi na nekoj privatnoj površini onda se obraćate vlasniku zemljišta. U slučaju kada se usled nevremena padaju kranovi sa obližnjih gradilišta potrebno je obratiti se investitoru i vlasniku krana. Oni takođe, solidarno odgovaraju - dodaje on. Po njegovim rečima osiguranici imaju veće šanse da naplate odštetu za štetu nastalu usled nepogoda jer pomoć grada ili države nikada ne odgovara stvarnoj šteti i pitanje je kada će biti isplaćena.

biznis.kurir.rs/RTS