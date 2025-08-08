Slušaj vest

Nova Škotska je zabranila ljudima da kroče u šumske predele ove kanadske provincije, uz pretnju novčanim kaznama do 25.000 kanadskih dolara za one koji prekrše ovu zabranu.

U utorak je premijer Nove Škotske, Tim Hjuston, najavio ovu meru kao deo pojačanih napora za sprečavanje šumskih požara.

- Ograničavamo putovanja i aktivnosti koje većini nas trenutno nisu neophodne – planinarenje, kampovanje, pecanje i upotreba vozila u šumi nisu dozvoljeni. Sistemi pešačkih staza kroz šume su van granica. Kampovanje je dozvoljeno samo u zvaničnim kampovima - rekao je Hjuston na konferenciji za novinare

Svako ko ne poštuje ovu zabranu može se suočiti sa kaznom do 25.000 kanadskih dolara, što je oko 18.160 američkih dolara odnosno oko 15.500 evra.

Hjuston je takođe apelovao na pušače da "paze gde gase opuške".

- Ako to ne uradite kako treba i izazovete požar, bićete odgovorni - dodao je.

Zabrana dolazi u trenutku kada je provinciju pogodio suv period, a prema rečima ministra prirodnih resursa Tonija Raštona, tokom ove sezone registrovano je već 100 požara.

Zabranjen ulazak u šume u kanadskoj provinciji Nova Škotska radi sprečavanja požara Foto: YouTube/Printscreen

- Svi su bili veoma mali, ali su naše ekipe uspele brzo da ih ugase. Međutim, situacija može da se promeni u trenu. Teren je neverovatno suv, a požari koje sada imamo prodiru duboko u korenov sistem i podzemlje, što ih čini teškim za gašenje i iscrpljuje naše resurse - upozorio je Rašton.

Dodao je da bi "samo značajna količina kiše“ mogla da dovede do promene ovih ograničenja.

Premijer Hjuston je naveo da trenutno gori više od 700 požara širom Kanade i upozorio da je „rizik veoma, veoma visok“.

Do sada je ove godine, prema navodima CBC-a, izdato oko deset prekršajnih kazni za nezakonito paljenje vatre, svaka u iznosu većem od 25.000 dolara.

Slična zabrana poseta šumama uvedena je i 2023. godine, tokom posebno suve sezone kada je u Novoj Škotskoj zabeleženo oko 220 požara.

Te godine su dva velika požara uništila stotine domova. Tadašnja zabrana je bila na snazi četiri nedelje ili do poboljšanja uslova, ali je ukinuta već posle jedne nedelje.

U Novoj Škotskoj oko 75 odsto teritorije prekriveno je šumama, izveštava True North Wire.