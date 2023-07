CENE POVRĆA NAČISTO PODIVLJALE, 3 STAVKE SKOČILE ZA 100%! Ovo je najveći rast za 10 godina! Hoćemo li oboriti ISTORIJSKI REKORD?

Međugodišnja inflacija u Srbiji je nastavila da usporava i u junu je iznosila 13,7%, ipak mnoge je iznenadio dalji rast cena povrća koje je u junu poskupelo za čak 40% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Ovaj rast cena povrća je najveći u poslednjih više od 10 godina, budući da su poslednji put ove sveže namirnice približno ovoliko poskupelo u septembru 2012. godine - tada je zabeležen međugodišnji rast cena povrća od 42,8%! Ukupna inflacija tog meseca u Srbiji bila je 10,3%.

foto: RINA

Ipak, ni to nije najveći skok koju naša državna statistika pamti. Baza Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je od 2007. godine, od kada su dostupni podaci, povrće rekordno poskupelo u martu 2008. godine i to za 76,2% međugodišnje! Ukupna inflacije tog meseca u Srbiji bila je 13,6%.

Među povrćkama koje su najviše poskupele u poslednjih godinu dana izdvajaju se mladi krompir, praziluk i dinja čije su cene na zelen pijacama širom Srbije skočile za punih 100%!

Tako je kilogram mladog krompira početkom jula 2022. godine koštao do najviše 100 dinara, a sada je 200 dinara. Praziluk je sa prošlogodišnjih 100 do 200 dinara po kilogramu otišao i na 400 dinara, a dok se kilogram dinje lane prodavao za najviše 150 dinara, pijačari sada traže i 300 dinara.

Zanačajno je za godinu dana poskupela i lubenica - za 88%, budući da je kilogram lane koštao od 35 do 80 dinara, a sada je od 80 do 150 dinara.

Za oko 50% porasle su i cene cvekle, crnog i belog luka, patlidžana, tikvica i paradajza.

Prema podacima iz Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbija - STIPS za prvu nedelju jula, cvekla je u ovo vreme prošle godine na pijacama u Srbiji koštala od 50 do 130 dinara, a sada je od 80 do 200 dinara za kilogram.

Beli luk je lane koštao od 350 do 700 dinara, a sada je od 250 do 1.000 dinara. Crni luk je koštao od 50 do 130 dinara za kilogram, a sada od 80 do 200 dinara.

Kilogram patlidžana se lane prodavao za od 130 do 200 dinara, a sada je od 200 do 300 dinara, dok je cena paradajza sa 80 do 170 dinara skočila na 120 do 250 dinara. Tikvice su za godinu dana poskupele sa 50-100 na 70-150 dinara po kilogramu.

foto: Kurir/M.S.

Za oko 30% odsto poskupeli su krastavac (sa 100 na 130 dinara po kilogramu), krompir (sa 120 na 160 dinara), šampinjoni (sa 300 na 400 dinara), spanać (sa 300 na 400 dinara) i šargarepa (sa 150 na 200 dinara), pasulj je poskupeo oko 25% (sa 400 na 500 dinara po kilogramu), a kupus za 20% (sa 100 na 120 dinara).

Rast cena povrća iznenadio je i Izvršni odbor Narodne banke Srbije u saopštenju u kome se navodi da ja međugodišnja inflacija nastavila da usporava i u junu je iznosila 13,7%.

- Nastavku usporavanja inflacije doprinele su cene naftnih derivata, bazna inflacija, koja je smanjena na jednocifreni nivo, kao i cene hrane. Ipak, važno je istaći da je kod cena povrća zabeležen dalji rast, iako je uobičajeno da s dolaskom nove poljoprivredne sezone od maja usledi njihov pad, a glavni razlog za takvo njihovo kretanje jesu nepovoljni agrometeorološki uslovi (obilne padavine) - ističu iz NBS navodeći i da će cene povrća u narednom periodu takođe diktirati vremenski uslovi.

- I pored toga što agrometeorološki uslovi mogu uticati na odstupanje cena povrća od sezonski uobičajenih kretanja i u narednom periodu, tj. da njihov pad u letnjim mesecima bude manji od sezonski uobičajenog, Izvršni odbor očekuje da će međugodišnja inflacija nastaviti da se kreće opadajućom putanjom, uz znatniji pad u drugoj polovini ove godine - ocenili su iz NBS.

