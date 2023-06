IMA LI KRAJA POSKUPLJENJIMA U SRBIJI? Stručnjaci iz PKS i NBS: Cene hrane ostaju visoke, evo kad se očekuje UPOLA MANJA INFLACIJA

Vodeće kompanije u prehrambenom sektoru Francuske obećale su da će od jula spustiti cene stotine proizvoda pod pretnjom sankcijama od strane ministra finansija-ako prekrše obećanje.

Narodna banka Kine smanjila je kratkoročnu kamatnu stopu sa 2 na 1,9 odsto, a razlog tome su loši rezultati kineske privrede koja nije dobila neophodno ubrzanje ni nakon okončanja pandemije koronavirusa.Ekonomisti napominju da su cene uvek neelastične kad idu naniže, odnosno sporije se menjaju, dok su svi brzi kod poskupljenja.

Kada se kaže da inflacija usporava to samo znači da je tempo poskupljenja slabiji, ali da ona i dalje postoji. Statistički podaci pokazuju da inflacija pada, u aprilu je iznosila 15,1 odsto u odnosu na martovskih 16,2.

U slučaju hrane, ako poljoprivredna sezona bude uspešna, te cene bi na mesečnom nivou mogle da počnu i da opadaju. Dve zaredom sušne godine 2021. i 2022. što se u Srbiji nikada nije desilo od kada postoje uporedivi podaci imalo je ogroman uticaj na cene hrane.

U maju su najviše pojeftinila biljna ulja, a od prošlog meseca ova namirnica ni u Srbiji više nije u režimu zaštićenih cena. Ulja su, u odnosu na april pojeftinila za gotovo devet odsto, a kako je objašnjeno razlog su velike zalihe.

Da se vodi računa i o ljudima koji otplaćuju kredite pokazuje zadržavanje kamatne stope na 6 odsto.

O individualnom ili subjektivnom osećaju ljudi o inflaciji voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević razgovarala je sa Bojanom Stanićem iz PKS i Savom Jakovljevićem, direktorom Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku NBS.

- Zavisi od artikla do artikla i od potražnje. Činjenica da će u dogledno vreme cene hrane ostati visoke. U Americi, u maloprodaji cena hrane raste iako su cene sirovina u padu. Nema studije koja kaže šta dovodi do rasta cena u maloprodaji. Mediji su je nazvali inflacijom pokrenutom pohlepom, a zašto ima prostora je što najmanje pada tražnja za hranom jer je to osnovna potreba - kaže Bojan Stanić.

Stanovnici Italije najavili su sedmodnevni bojkoti kupovine testenina zvog previsokih cena.

- To može da utiče, pogotovo ako je reč o sedmodnevnom bojkotu. To bi osetili i trgovci i prouzvođači. Tako su i u Francuskoj, kad su govorili o ograničavanju cena, isto pominjali testeninu - dodaje Stanić.

Sagovornik Kurir TV iz Narodne banke Srbije pojasnio je gledaocima šta predatavljaju podaci o inflaciji koji se spominju u izveštajima.

- Aprilska inflacija je 15,1 odsto, a u maju 14,8, što znači da inflacija nastavlja da pada. Mi na tri meseca objašnjavamo kretanja u inflaciji. I u novembarskom izveštaju smo rekli da se vrhunac može očekivati u prvom kvartalu ove godine i bili smo u pravu. U junu očekujemo nastavak smanjenja na oko 14 posto, a brži pad inflacije i prepolovljavanje očekujemo do kraja godine - kaže Jakovljević.

Ističe i da nije nemoguće očekivati da će cene hrane pasti, ali da to umnogome zavisi od poljoprivredne sezone.

- Međugodišnja inflacija poredi cene u tekućem mesecu sa isti mesecom u prethodnoj godini. Meri se indeksom potrpšačkih cena od oko 660 proizvoda. Bitne su i mesečne stope. Rast cena postoji, ali mesečne stope rasta ne isključuju da se zabeleži smanjenje cena, što zavisi i od poljoprivredne sezone - smatra Jakoviljević.

