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Jesen je vreme kada počinje sezona slava u Srbiji. Prva velika slava koja se obeležava za manje od 20 dana je Sveta Petka 27. oktobra. A, slave nema bez pečenja koje je sve skuplje. Svinjske bajaderice (pečenje u globalu) i jela po narudžbini ovog septembra plaćali smo 5,8 posto više u odnosu na celu 2025. godinu pokazuju najnoviji indeksi cena ugostiteljskih usluga za septembar, a koje je objavio Republički zavod za statistiku.

Recimo, ako pogledamo trenutne cene preko aplikacije za dostavu hrane, gde u jednom poznatom restoranu kilogram pečenja staje 4.900 dinara, to znači da je ovakva porcija u odnosu na celogodišnji prosek iz prošle godine skuplja za oko 270 dinara.

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Foto: Kurir

 Ipak, cene nisu značajno porasle u odnosu na avgust ove godine. Reč je o ne tako značajnoj razlici, od 0,4 posto.

Kuvana jela ipak najveći udar na novčanik

Iako se čini da pečenje drži primat, ljubitelji tradicionalne "kašike" prošli su znatno gore.

Gotova (kuvana) jela su apsolutni rekorderi poskupljenja u restoranima, sa skokom od čak 10,8 posto u odnosu na prošlogodišnji prosek.

Ništa bolje nisu prošla ni variva koja su otišla gore za 9,7 odsto.

Ako volite da uz ručak popijete kafu, sok ili nešto žestoko, i alkoholna i bezalkoholna pića koštala su vas tačno 7,0 odsto više ovog septembra nego u celoj 2025. godini. 

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