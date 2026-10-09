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Prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, za pokrivanje prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 0,92 prosečne plate, dok je mesec dana ranije bilo potrebno 0,94 zarade.

Potrošačka korpa u junu iznosila je 110.857,05 dinara, što je za 117,62 dinara više nego u maju. Istovremeno, minimalna potrošačka korpa dostigla je 57.226,76 dinara, odnosno 38,34 dinara više nego prethodnog meseca.

Prosečna neto zarada u Srbiji u junu iznosila je 120.401 dinar, dok je u maju bila 118.398 dinara. To znači da je prosečna plata porasla za 2.003 dinara, dok je prosečna potrošačka korpa poskupela za nešto manje od 118 dinara.

Koliko novca ostaje posle potrošačke korpe?

Prema navedenim podacima, razlika između prosečne junske plate i vrednosti prosečne potrošačke korpe iznosila je približno 9.544 dinara. Kada je reč o minimalnoj potrošačkoj korpi, za njeno pokrivanje bilo je potrebno 0,48 prosečne neto zarade, koliko i u maju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu su, u odnosu na prethodni mesec, u proseku povećane za 0,2 odsto.

U kojim gradovima se najbolje zarađuje?

Posmatrano po gradovima, prosečne neto zarade iznad republičkog proseka zabeležene su u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu je prosečna junska plata iznosila 148.687 dinara, dok je u Novom Sadu dostigla 135.854 dinara.

Kada se posmatra kupovna moć, odnosno odnos zarada i troškova potrošačke korpe, slika je nešto drugačija. Kupovnu moć iznad republičkog proseka imali su Beograd, Kragujevac i Niš, dok je Novi Sad bio na nivou proseka Srbije.

U ovih pet gradova plata premašuje potrošačku korpu

Prema podacima Ministarstva, prosečna neto zarada bila je veća od prosečne potrošačke korpe i u Zaječaru, Smederevu, Valjevu, Užicu i Kraljevu.

S druge strane, u ostalim gradovima obuhvaćenim statističkim praćenjem prosečna potrošačka korpa bila je skuplja od prosečne zarade.

Najnoviji podaci tako pokazuju da je kupovna moć u junu blago poboljšana, pre svega zahvaljujući bržem rastu prosečne zarade od vrednosti potrošačke korpe.

Ipak, razlike među gradovima ostaju značajne, pa iznos prosečne plate ne pruža potpunu sliku životnog standarda bez poređenja sa lokalnim troškovima života.