Počela letnja sniženja, cene već pale do 70%: Svi prave istu grešku kad kupuju, ovo je ultimativni trik da obnovite ceo garderober za male pare
Izlozi tržnih centara, autlet parkova, ali i digitalni izlozi onlajn prodavnica širom Srbije, svake godine od poslednjeg četvrtka u junu su u znaku crvenih nalepnica i primamljivih procenata. Iako Zakon o trgovini u Srbiji jasno propisuje da zvanična letnja sezonska sniženja počinju između 1. i 15. jula, trgovci su već krajem juna započeli sa takozvanim "mid-season" (međusezonskim) i akcijskim prodajama, koje zapravo predstavljaju uvertiru u glavni talas rasprodaja.
Za potrošače, sezonsko sniženje nije samo prilika za impulsivnu kupovinu, već prostor za ozbiljnu finansijsku uštedu, pod uslovom da se kupovini pristupi analitički i strateški.
Koliki su stvarni popusti u radnjama i na internetu
U ovoj, početnoj fazi, maloprodajni lanci brze mode kao i premium brendovi, nude popuste koji se kreću u rasponu od 20% do 50%. Ovi procenti se uglavnom odnose na prolećne kolekcije i rane letnje modele. Fizičke radnje beleže visoku frekvenciju posetilaca, ali prava borba za kupce trenutno se odvija u digitalnom prostoru.
Onlajn platforme i multibrand koncepti vrlo često nude znatno agresivnije kampanje od klasičnih radnji. E-trgovina u Srbiji beleži rast, pa brendovi motivišu potrošače ekskluzivnim onlajn popustima. Nije retkost da sniženja na zvaničnim aplikacijama startuju i do 48 sati pre onih u tržnim centrima. Pored toga, onlajn kupci često mogu kombinovati postojeće popuste sa "promotivnim kodovima" (koji donose dodatnih 10% ili 15% uštede) ili iskoristiti benefite besplatne dostave, čime se konačni račun dodatno umanjuje. Kod sportske obuće i opreme, popusti na internetu trenutno dostižu i do solidnih 50% za odabrane artikle.
- Zara (Bershka, Pull&Bear, Stradivarius): pretežno oko 50%
- H&M: na veliku količinu ponude daje 60%
- Fashion&Friends: pretežno oko 20-40%
- Massimo Dutti: do oko 50%
- Waikiki: uveliko nude do 70%
Faze kroz koje cene padaju
Dinamika letnjih sniženja prati strogo definisan trgovački ritam upravljanja zalihama. Kako bi se maksimizovao profit, a istovremeno oslobodio magacinski prostor za jesenje kolekcije, popusti se odvijaju u tri precizno tempirane faze:
Početna faza (kraj juna i prva polovina jula)
Ovo je faza u kojoj se trenutno nalazimo. Popusti su umereni (do 40%), ali je prednost ove faze asortiman. Police su pune, dostupni su svi aktuelni dezeni, krojevi, i što je najvažnije, apsolutno sve veličine.
Središnja faza (druga polovina jula)
Trgovci tada vrše prve preseke prodaje. Artikli koji se slabije prodaju dobijaju nove, niže cene, te popusti dostižu između 50% i 70%. U ovoj fazi asortiman počinje osetno da se sužava. Najtraženiji brojevi i najpopularniji modeli obuće nalaze se u deficitu.
Faza finalnog čišćenja (avgust)
Ovo je period maksimalnih zakonskih popusta, poznat kao "final sale". Cene padaju i do 70%. Trgovcima je u ovom trenutku imperativ da se reše letnje robe kako bi napravili mesto za novu sezonu. Uštede su tada najveće, ali je kupovina svedena na pretraživanje onoga što je ostalo, često u nestandardnim veličinama.
Kada je zapravo najbolje otvoriti novčanik
Zahvaljujući postepenom padu cena, formiranje strategije kupovine je ključno. Odgovor na pitanje "Kada kupiti?" direktno zavisi od vaših konfekcijskih mera i specifičnosti predmeta koji kupujete.
Ukoliko nosite standardne veličine koje se prve rasprodaju, ili ste mesecima unazad merkali specifičan dizajnerski komad odeće, kupovinu je preporučljivo obaviti sada, u prvoj fazi sniženja. Psihologija čekanja većih popusta u vašem slučaju predstavlja ogroman rizik da taj predmet zauvek nestane sa zaliha.
Sa druge strane, ukoliko imate nekonvencionalan konfekcijski broj ili vam nije bitan konkretan model već prosto želite da dopunite ormar bazičnim komadima, avgust je vaš mesec. Strpljenje do faze finalnog čišćenja zaliha omogućiće vam da obnovite celokupnu svakodnevnu garderobu za minimalan iznos novca.
Napravite inventar ormara: Pre odlaska u radnju (ili otvaranja aplikacije), pregledajte šta već posedujete kako ne biste kupili petu po redu istu belu lanenu košulju.
Fokusirajte se na skuplje komade: Procenti sniženja se najbolje osete na artiklima koji u startu imaju višu cenu (jakne, kožna obuća, kvalitetna odela, torbe). Sniženje od 40% na kožnu jaknu donosi realnu uštedu od nekoliko hiljada dinara, dok je ušteda na majici zanemarljiva.
Aktivirajte "Wishlist" opciju: Kod onlajn kupovine, unapred spakujte željene artikle u listu želja. Kada aplikacija pošalje obaveštenje da su artikli koji su nestali sa zaliha dostupni, jednim klikom prebacujete stvari u korpu pre nego što se ponovo rasprodaju.
Ignorišite novu kolekciju: Trgovci namerno postavljaju artikle iz najnovije, nesnižene kolekcije na sam ulaz u radnju. Pravi popusti se gotovo uvek nalaze u zadnjem delu prodavnice.
Proveravajte materijale, a ne samo cenu: Komad odeće od nekvalitetnog materijala snižen za 70% je i dalje loša investicija. Kupujte pamuk, lan, viskozu, vunu i kožu, koji inače spadaju u skuplje materijale.
Obnavljanje letnje garderobe tik pred odlazak na more
Trenutni popusti su savršeno i kalendarski idealno tempirani za sve one koji se uveliko pakuju za letovanje. Rano leto je ultimativni trenutak za kupovinu asortimana za plažu. Kupaći kostimi, lagane letnje haljine, kaftani, šeširi, naočare za sunce i otvorena obuća sada su na prvom talasu sniženja, a police su i dalje pune. Sa druge strane, čekati finalne rasprodaje kako biste kupili opremu za more je ispravno samo ukoliko tek kasnije putujete.
Ultimativni finansijski trik
Iako deluje potpuno suludo isprobavati debelu perjanu jaknu, teški kaput ili zimske čizme dok je napolju plus 35 stepeni, letnja sezonska sniženja su apsolutno najisplativiji trenutak za kupovinu zimske garderobe.
Mnogi trgovci, naročito na velikim onlajn platformama ili u autlet parkovima, u ovom periodu prodaju zaostale zalihe zimske opreme po najnižim mogućim cenama, cenama koje se graniče sa proizvodnim, samo kako bi oslobodili magacine. Kupovina kvalitetnog vunenog kaputa, skijaške opreme ili vodootpornih čizama u jeku leta može vam sačuvati ozbiljnu svotu novca u poređenju sa iznosima koje će ti isti artikli imati već sredinom oktobra kada krene zimska potražnja.
Klasika ne izlazi iz mode, dobar zimski kaput kupljen u julu po ceni nižoj za 70% izgledaće podjednako elegantno u decembru. Uz malo analitike, discipline i poštovanja trgovačke hronologije, trenutna letnja sniženja mogu višestruko rasteretiti vaš kućni budžet za čitavu predstojeću godinu.
Biznis Kurir