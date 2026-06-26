Napravite inventar ormara: Pre odlaska u radnju (ili otvaranja aplikacije), pregledajte šta već posedujete kako ne biste kupili petu po redu istu belu lanenu košulju.

Fokusirajte se na skuplje komade: Procenti sniženja se najbolje osete na artiklima koji u startu imaju višu cenu (jakne, kožna obuća, kvalitetna odela, torbe). Sniženje od 40% na kožnu jaknu donosi realnu uštedu od nekoliko hiljada dinara, dok je ušteda na majici zanemarljiva.

Aktivirajte "Wishlist" opciju: Kod onlajn kupovine, unapred spakujte željene artikle u listu želja. Kada aplikacija pošalje obaveštenje da su artikli koji su nestali sa zaliha dostupni, jednim klikom prebacujete stvari u korpu pre nego što se ponovo rasprodaju.

Ignorišite novu kolekciju: Trgovci namerno postavljaju artikle iz najnovije, nesnižene kolekcije na sam ulaz u radnju. Pravi popusti se gotovo uvek nalaze u zadnjem delu prodavnice.

Proveravajte materijale, a ne samo cenu: Komad odeće od nekvalitetnog materijala snižen za 70% je i dalje loša investicija. Kupujte pamuk, lan, viskozu, vunu i kožu, koji inače spadaju u skuplje materijale.