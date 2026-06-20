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Kupovina na akcijama često ume da iznenadi kupce – ponekad i neprijatno. Upravo jedno takvo iskustvo podelila je na društvenim mrežama naša sugrađanka, što je pokrenulo brojne komentare i raspravu o tome na koji način poznati modni brendovi formiraju i menjaju cene.

Ona je u prodavnici poznatog brenda kupila torbu koja je bila označena kao snižena, ali je tek kod kuće primetila detalj na etiketi koji ju je šokirao. Prema njenim rečima, mislila je da je proizvod kupila po povoljnijoj ceni, ali je kasnije doživela neprijatno iznenađenje, koje je opisala kao “apsurdno”.

Kako je navela u objavi, torbu je uzela verujući da je na popustu, uz poruku da je “situacija za nevericu” i da nije očekivala ovakav potez trgovine.

Kao dokaz je podelila fotografije artikla, gde se vidi da je prvobitna cena iznosila 249 dinara, dok je preko nje zalepljena nova etiketa sa cenom od 399 dinara. Drugim rečima, proizvod je zapravo poskupeo, iako je potrošačima predstavljen kao da je na akciji.

Foto: Printscreen Instagram/serbialive_beograd

A šta ako dođe do nivelacije?

Ova situacija otvorila je i pitanje tzv. nivelacije cena u maloprodaji. U slučaju kada u radnji ostane određena količina proizvoda, a nova pošiljka stigne po višoj nabavnoj ceni, trgovci usklađuju staru cenu sa novom, kako isti artikal ne bi imao različite iznose u istoj prodavnici.

Iz jednog objašnjenja koje se pojavilo u komentarima navodi se da je takva praksa uobičajena: ako dođe do promene nabavne cene, i preostala roba se prelepljuje novom cenom, bez obzira što je ranije bila jeftinija. Poruka je jasna – kupac prihvata istaknutu cenu ili odustaje od kupovine.

Ipak, ova praksa često izaziva nezadovoljstvo, jer se postavlja pitanje da li su “akcije” uvek stvarna sniženja ili ponekad samo marketinški okvir za promene cena.

Foto: Printscreen Instagram/serbialive_beograd

Iako je ovakvo usklađivanje cena zakonski dozvoljeno u određenim situacijama, potrošači smatraju da problem nastaje kada se takvi proizvodi i dalje nalaze u delu prodavnice označenom kao akcija.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, istaknuta cena mora biti jasna i obavezujuća, a kupac ima pravo da plati upravo iznos koji je naznačen na proizvodu u trenutku kupovine.

Ipak, psihološki efekat natpisa "sniženje" često utiče na odluku kupaca, koji veruju da su prošli povoljnije nego što zaista jesu.

Na kraju, ostaje pitanje: da li ste i vi imali slična iskustva u kupovini u tržnim centrima?