Iako su sniženja odlična prilika da obnovimo našu garderobu po pristupačnijoj ceni , često dovode do toga da kupujemo komade koji na kraju skupljaju prašinu na dnu našeg ormana.

Odeća koja je premala za vas

Nešto što je potpuno van vašeg stila

Više istih ili sličnih stvari koje već posedujete

Sve što je neprijatno

Ako nešto nije udobno, nosićete to jednom ili nikako. Kupovina neudobne odeće je gubitak novca.

Stvari koje ne možete zamisliti kao deo svojih kombinacija

Ako vam nešto izgleda lepo, ali ne možete da zamislite kombinaciju u glavi koja bi pristajala tom komadu, bolje je da to preskočite. Ako se mučite sa stilizovanjem nečega, shvatite to kao znak da je to stvar koja neće funkcionisati sa ostatkom vaše garderobe.