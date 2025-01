U poslednje vreme često deluje kao da nam odlazak u prodavnicu stvara najveću glavobolju. Novogodišnje rasprodaje su u toku , cene idu na dole, stvaraju se enormne gužve, a sve u nameri da za određenu stvar budemo maksimalno zadovoljeni. Često se u svom tom ludilu susrećemo sa raznim trikovima trgovaca i to najčešće kada su u pitanju proizvodi na akciji. U trci za privlačenjem velikog broja kupaca, deluje kao da trgovci misle da baš i ne znamo toliko matematiku. Sa namerom da prodaju što više svojih proizvoda, pribegavaju različitim vidovima manipulacije kako bi doprli do džepova potrošača.

Sigurno ste primetili da danas maltene svaka veća radnja ima i svoju pekaru, a to je zato što je potražnja za pecivom postala ogromna. Razlog za to nije samo u poboljšanju usluge. U pekari možete naći samo pecivo, ali odlaskom u market dobijate uslugu "2 u 1". To podrazumeva da ćete pored namirnica koje inače kupujete u prodavnici, pazariti i toplo, sveže pecivo za doručak. Takođe, trgovci često proizvode pakuju u veći i teži, masniji papir. Na taj način se dobija na gramaži i praktično se uz proizvod, prodaje i papir.