Šta nam kaže poslednja decenija? Prvo da krenemo od toga da je, prema zvaničnim podacima, 2014. godine ukupna štednja u Srbiji bila je nešto iznad 8,5 milijardi evra, te je jasno da je sada duplirana. Koliko je dobro što je štednja povećana to je, s druge strane, i loše jer to pokazuje da dosta novca nije ulagano, a koliko je to bio pravi potez, pokazaće dalja računica.