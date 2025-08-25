Slušaj vest

Pored velikog paketa mera koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao tokom jučerašnjeg obraćanja građanima, ne smemo zaboraviti veliku akciju subvencionisanih stambenih kredita.

Kako teče prijava za kredite i koliko mladih želi da baš na ovaj način kupi nekretninu, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Ognjen Popović iz Ministarstva finansija.

Aleksandar Vučić Foto: Printskrin RTS

 - Za sada imamo prvi fenomenalan podatak, preko 6.500 mladih je izrazilo zainteresovanost za ovu vrstu kredita, a zaključno sa jutros, prešli smo cifru od 2.500 potpisanih kredita. Tako da je dve i po hiljade mladih već potpisalo ugovore sa bankom i čekaju realizaciju. Preko 590 zahteva je odobreno od strane banaka i čekaju potpisivanje. Sve u svemu, veliki uspeh koji je prevazišao sva naša očekivanja, jer je negde naša inicijalna projekcija bila da će interesovanje biti oko hiljadu i po godišnje. Dakle, to smo daleko premašili i nadamo se da će do kraja godine brojke nastaviti ovako pozitivno da rastu - započeo je Popović, pa nastavio:

VIŠE OD 6.500 MLADIH ZAINTERESOVANO ZA OVU VRSTU KREDITA Izvor: Kurir televizija

- Češće se opredeljuju za stanove, umesto za kuće. Međutim, nakon izmena i dopuna zakona koje smo doneli ranije ove godine, kada smo omogućili da pored kupovine kuće, to podrazumeva i pomoćne objekte, beležimo dvocifren rast zahteva kako za kupovinu kuće sa pomoćnim objektima, tako i za izgradnju novih kuća ili montažnih kuća. Tako da taj trend dominacije stanova se polako smanjuje i sve više mladih kupuje kuće u unutrašnjosti, tako da je još jedna stvar gde su efekti izmene zakona se odmah videli u praksi. Zakonom je jasno definisano da ovaj program traje četiri godine ili do vrednosti kedita koja iznosi 400 miliona evra.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteNovčanik"GRAĐANI ĆE PRIMETITI OSETNU RAZLIKU U CENAMA" Detaljna analiza ekonomskih mera: Država time utiče povoljno na budžete porodica!
shutterstock-576138706.jpg
Politika"VUČIĆ SVAKI DAN ISPUMPAVA BLOKADERE" Brnabić o pozivu predsednika na dijalog: Ruka je pružena u petak, neka je i 4 na 1! I šta su rekli - ne smemo
Screenshot 2025-08-25 093309.png
NovčanikSVI DETALJI O POVOLJNIM KREDITIMA! Evo šta NBS traži od banaka i koliko će novca građani moći da podignu
jorgovanka.jpg
PolitikaEVO ŠTA DONOSE NOVE MERE DRŽAVE! Ministarka trgovine: Očekuje se da ukupan PAD CENA bude oko 15 odsto, 24 trgovinske kompanije biće u obavezi da prilagode cene
vucicc1.jpg

KAKO ĆE NOVE MERE UTICATI NA PORODIČNI BUDŽET:

Evo kako će nove mere države uticati na vaš novčanik Izvor: Kurir televizija