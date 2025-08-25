Slušaj vest

Pored velikog paketa mera koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao tokom jučerašnjeg obraćanja građanima, ne smemo zaboraviti veliku akciju subvencionisanih stambenih kredita.

Kako teče prijava za kredite i koliko mladih želi da baš na ovaj način kupi nekretninu, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Ognjen Popović iz Ministarstva finansija.

- Za sada imamo prvi fenomenalan podatak, preko 6.500 mladih je izrazilo zainteresovanost za ovu vrstu kredita, a zaključno sa jutros, prešli smo cifru od 2.500 potpisanih kredita. Tako da je dve i po hiljade mladih već potpisalo ugovore sa bankom i čekaju realizaciju. Preko 590 zahteva je odobreno od strane banaka i čekaju potpisivanje. Sve u svemu, veliki uspeh koji je prevazišao sva naša očekivanja, jer je negde naša inicijalna projekcija bila da će interesovanje biti oko hiljadu i po godišnje. Dakle, to smo daleko premašili i nadamo se da će do kraja godine brojke nastaviti ovako pozitivno da rastu - započeo je Popović, pa nastavio:

- Češće se opredeljuju za stanove, umesto za kuće. Međutim, nakon izmena i dopuna zakona koje smo doneli ranije ove godine, kada smo omogućili da pored kupovine kuće, to podrazumeva i pomoćne objekte, beležimo dvocifren rast zahteva kako za kupovinu kuće sa pomoćnim objektima, tako i za izgradnju novih kuća ili montažnih kuća. Tako da taj trend dominacije stanova se polako smanjuje i sve više mladih kupuje kuće u unutrašnjosti, tako da je još jedna stvar gde su efekti izmene zakona se odmah videli u praksi. Zakonom je jasno definisano da ovaj program traje četiri godine ili do vrednosti kedita koja iznosi 400 miliona evra.

