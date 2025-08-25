2.500 MLADIH JE POTPISALO UGOVOR SA BANKOM: Ogromna zainteresovanost za veliku akciju stambenih kredita
Pored velikog paketa mera koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao tokom jučerašnjeg obraćanja građanima, ne smemo zaboraviti veliku akciju subvencionisanih stambenih kredita.
Kako teče prijava za kredite i koliko mladih želi da baš na ovaj način kupi nekretninu, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Ognjen Popović iz Ministarstva finansija.
- Za sada imamo prvi fenomenalan podatak, preko 6.500 mladih je izrazilo zainteresovanost za ovu vrstu kredita, a zaključno sa jutros, prešli smo cifru od 2.500 potpisanih kredita. Tako da je dve i po hiljade mladih već potpisalo ugovore sa bankom i čekaju realizaciju. Preko 590 zahteva je odobreno od strane banaka i čekaju potpisivanje. Sve u svemu, veliki uspeh koji je prevazišao sva naša očekivanja, jer je negde naša inicijalna projekcija bila da će interesovanje biti oko hiljadu i po godišnje. Dakle, to smo daleko premašili i nadamo se da će do kraja godine brojke nastaviti ovako pozitivno da rastu - započeo je Popović, pa nastavio:
- Češće se opredeljuju za stanove, umesto za kuće. Međutim, nakon izmena i dopuna zakona koje smo doneli ranije ove godine, kada smo omogućili da pored kupovine kuće, to podrazumeva i pomoćne objekte, beležimo dvocifren rast zahteva kako za kupovinu kuće sa pomoćnim objektima, tako i za izgradnju novih kuća ili montažnih kuća. Tako da taj trend dominacije stanova se polako smanjuje i sve više mladih kupuje kuće u unutrašnjosti, tako da je još jedna stvar gde su efekti izmene zakona se odmah videli u praksi. Zakonom je jasno definisano da ovaj program traje četiri godine ili do vrednosti kedita koja iznosi 400 miliona evra.
