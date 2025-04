KUĆA KAO IZ SNOVA, A SLAĐAN JE DAJE ZA SIĆU! Ima 64 kvadrata, ogroman plac, ekonomsko dvorište, a uz sve to i bunar

Nekretnine KUĆA KAO IZ SNOVA, A SLAĐAN JE DAJE ZA SIĆU! Ima 64 kvadrata, ogroman plac, ekonomsko dvorište, a uz sve to i bunar

Šta Monako čini zvezdom među zvezdama

Poznat je i po otmenim hotelima, poput Hotel de Paris Monte-Carlo i Hotel Hermitage Monte-Carlo, po vilama s pogledom na more, noćnom provodu u klubovima Jimmy'z Monte-Carlo ili Buddha-Bar Monte-Carlo, kvalitetnom šopingu, Formuli 1 na čuvenoj stazi Circuit de Monaco, raznovrsnim restoranima s Michelinovim zvezdicama, kao što su Le Louis XV - Alain Ducasse i Joël Robuchon Monte-Carlo. Sve te turističke atrakcije utiču na pompezne cene, kako usluga, tako i nekretnina.

Naš region

Hrvatska je najpoznatija po luksuznim nekretninama u regionu, posebno na obali, u gradovima poput Dubrovnika, Splita i Zadra, te na popularnim ostrvima Hvar i Brač. Ta zemlja neprestano privlači i veliki broj stranih investitora, posebno iz zemalja EU i Rusije. Dubrovnik je posebno skup, sa cenama koje dostižu pet do šest miliona evra za luksuznu vilu, a ono što stranim investitorima ide naruku jesu povoljnije zakonske regulative.

Slovenija je specifična jer, iako nema razvijenu obalu kao Hrvatska, nudi luksuzne nekretnine u prestižnim gradovima kao što su Ljubljana, Piran, Portorož i Bled. Potražnja je sve veća zbog visokog životnog standarda i blizine Zapadne Evrope. U Ljubljani, glavnom gradu, luksuzni stanovi i vile mogu dostići cene od tri do četiri miliona evra, dok su u obalnim mestima cene takođe visoke, ali ne u istom opsegu kao u Hrvatskoj. Uz to, Slovenija ima najstabilniju ekonomiju u regionu, što njeno tržište nekretnina čini sigurnim za investitore. Takođe, strani investitori mogu lakše kupovati nekretnine, mada postoje specifični zakoni o zemljištu koje poseduju stranci.

Crna Gora, takođe, može da se pohvali luksuznim odmaralištima i stambenim kompleksima, a New York Times je nedavno pisao i o skupocenim vilama od 650.000 evra u našem komšiluku. Zanimljivo je da, iako je prva pomisao na luksuzne nekretnine u Crnoj Gori - obala, planine sve više dobijaju na značaju. Luksuzni rizort Portonovi, smešten u Bokokotorskom zalivu, svakako je najpoznatiji, međutim, probijaju se i The Peaks na poluostrvu Luštica, sa prvim golf terenom u Crnoj Gori, kao i Planinsko utočište podno planine Bjelašice, između grada Kolašina i skijaškog centra. Ovaj grad može da se pohvali i kompleksima Zafiro Kolašin, Kolašin Valleys, Modern Mountain I i II, dok je nadomak Podgorice Cortex selo, stambeni kompleks namenjen prvenstveno IT zajednici.