U Beogradu, koji se profilisao kao dominantan investicioni centar jugoistočne Evrope, potražnja za premium i ultra-luksuznim stanovima konstantno raste. Cene luksuznih nekretnina trenutno se kreću u rasponu od 4.500 do 6.500 EUR po kvadratnom metru, dok ultra-luksuzni projekti i branded residences dostižu 7.000 do 10.000+ EUR po kvadratu. Ovo potvrđuje da su nekretnine visokog standarda među najotpornijim investicijama na tržištu, sa stopama rasta vrednosti i do 50% u poslednjih nekoliko godina. Dok tržište postaje sve konkurentnije, investitori koji prepoznaju stabilnost traže projekte koji nude dugoročnu sigurnost, prestiž i dodatnu vrednost, ne samo kvadratne metre.