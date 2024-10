Tržište nekretnina u Beogradu stabilno očekuje se pad cena nekretnina saglasni su stručnjaci

Svima je poznato da su cene nekretnina u jednom trenutku u Srbiji dostigle vrhunac. Dok su stanodavci slatko trljali ruke, oni koji žive pod tuđim krovom, često su se hvatali za glavu, pitajući se „šta sad?“. Ipak, mnogi mogu da odahnu, jer je tržište nekretnina u Beogradu konačno stabilno.

Trenutno ga karakteriše povratak potražnje za kupovinom koju mnogi vide kao investiciju.

Iako je tržište nekretnina doživelo velike promene poslednjih nekoliko godina, delimično uslovljene dolaskom većeg broja Rusa, danas možemo reći da Rusi ne predstavljaju bitan faktor na tržištu nekretnina u Beogradu.

Prema rečima direktora agencije Art nekretnine Uroša Jovanovića koji je govorio za jedan medijski portal, njihov udeo u kupovini stanova ne prelazi pet odsto.

Shutterstock, Ilustracija, Kurir TV

– Beogradsko tržište nekretnina u tekućoj godini karakteriše povratak tražnje za stanovima, u odnosu na 2023. godinu kada je zabeležen pad broja realizavanih transakcija za nekih 30 odsto – smatra on

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, u Srbiji je na tržištu nekretnina u drugom kvartalu ove godine evidentirano 0,6 odsto više kupoprodajnih ugovora, nego u isto vreme prošle, a ukupan promet bio je 1,8 milijardi evra, što je 8,2 odsto više nego u ovo vreme prošle godine.

Sa druge strane pored stabilizacije očekivanja pojednih strručnjaka su da će doći do pada cena nekretnina čim vidite da se pojavljuje toliko reklama, čim vidite da se stanovi prodaju na bilbordima, znajte da će cena ići dole u narednom periodu, kazao je za jedan medijski portal, investicioni analitičar Nikola Seneši.

– Pre svega zbog te jedne, da kažem, netržišne strukture koja je postojala u poslednjih nekoliko godina gde je tržište zaista prepunjeno, odnosno gde na tržištu postoji zaista jedna količina veoma skupih stanova , došlo je do značajnog pada kako broja transakcija, tako i ukupne vrednosti tržišta, odnosno ukupne količine prometovanih stanova, što nije normalno u ovakoj situaciji, pogotovo imajući u vidu inflaciju, ali to što nije normalno, to ne znači da nije dobro-istakao je on.

Pogledajte stanove u Beogradu do 150.000€ OVDE.

Naime, u Beogradu je promet nekretnina u 2022. godini iznosio više od milijardu evra, a sad je pao ispod 900 miliona evra što, prema njegovim rečima znači da se tržište nekako vraća u normalu, kao i da cene počinju da padaju.

– One (cene) su u apsolutnom iznosu, tu gde su i bile, ali obratite pažnju da ljudi često ne uzimaju u obzir inflaciju. To su jedine cene koje se nisu povećale, tako da kada posmatrate sa uslovima u kojima imamo fiksni devizni kurs, i da je naša inflacija, da kažem, nešto veća nego evropska, cene stanova su ostale iste, to znači da su praktično u realnom iznosu pale za pet, šest odsto – objasnio je Seneši.

Mnogima su i te cene, međutim, previsoke, ali Seneši njima savetuje da se strpe i sačekaju još pola godine.

Beograd.rs

-Jer za šest meseci jednostavno tržište više neće moći da bude na ovom zamrznutom nivou i moraće da se negde prilagodi, odnosno ponovo će morati da se prilagodi potražnji. U Beogradu imate vrlo jak investicioni lobi koji pokušava da zadrži tu famu jakog tržišta i visoke cene, ali znaju ljudi koji se bave time da to baš nije tako – naveo je.

U Beogradu, prema njegovim rečima, trenutno ima oko 10.000 stanova koji su prazni i oni će, kako je rekao, na neki način da se pojave na tržištu.

-I sa situacijom u kojoj se prelazi iz onoga što se zove tržište prodavca, gde su apsolutno dominirali investitori, u ono što se zove tržište kupca, gde će jednostavno kupac moći da pregovara cene, da ima veći izbor i samim tim da bolje prođe u toj transakciji. Kao što vidite, i to ja uvek govorim ljudima, čim vidite da se pojavljuje toliko reklama, čim vidite da se stanovi prodaju na bilbordima, odnosno reklamiraju na bilbordima, znajte da će cena ići dole u narednom periodu“, rekao je Seneši.