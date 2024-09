IZNAJMLJIVANJE U BEOGRADU: Gazdama milije životinje nego deca, Rusi ne pitaju za cenu, centar preko 1.000€, za 400€ Batajnica

Četvoročlana porodica koja sebi još uvek nije obezbedila krov nad glavom ukoliko želi da živi u pristojnom dvoiposobnom stanu u nekoj od centralnih beogradskih opština za mesečnu kiriju mora da izdvoji minimum 1.000 evra, a na tu cenu bi trebalo dodati i režije čija visina najviše zavisi od lokacije i kvadrature.

Gordana Petrović, vlasnica agencije BeoStreet nekretnine smatra da je došlo vreme visokih kirija i da bi svako ko želi da iznajmi stan trebalo da potraži savet i pomoć profesionalaca.

- Prednost saradnje sa agencijom je, pre svega, sigurnost. Ostvaruje se kontakt sa vlasnikom sa kojim se potpisuje ugovor, podstanar je daleko bolje obezbeđen i gazda ga prijavljuje na adresu stana gde trenutno živi.Najvećem broju stanodavaca je ova procedura postala normalna i većinom su spremni na taj korak. Međutim, kada su u pitanju podstanari, situacija je malo drugačija. Strani državljani, pre svega Rusi su takođe naviknuti na takvu proceduru, dok bi naši ljudi i dalje samo da se pojave i kažu: “Dobar dan, ja bih da iznajmim stan”. Još uvek nemaju tu kulturu plaćanja provizije agenciji, potpisivanja ugovora, prijavljivanja na adresu i slično.

Najčešći klijenti Rusi, studenata gotovo da nema

Naša sagovornica objašnjava da studenti više nisu “mušterije” u njenoj agenciji: - Oni jako slabo zovu, stanovi za njih su preskupi, nisu spremni da plaćaju agencijsku proviziju, pa najčešće sami traže. A primetan je i trend da se dosta prebacuju u manje univerzitetske gradove kao što su Kragujevac i Niš, mada su i tamo skočile cene.

Naši najčešći klijenti su i dalje Rusi, ali, za razliku od prethodnog perioda i oni se dosta više interesuju za visinu kirije i cenu usluga.Traže uglavnom nekretnine od 500 do 700 evra i u tom cenovnom rangu su uglavnom parovi. Sa druge strane, oni koji imaju decu plaćaju i do 1.000 evra i uglavnom traže stanove sa dve ili tri spavaće sobe. Ne insistiraju više samo na centru grada, kreću se ka periferiji centra budući da za pomenuti novac u centru više ne može gotovo ništa da se iznajmi. U centru kirije idu od 1.400 evra pa naviše i uvek se sve izda.

Kada je reč o cenama Petrovićeva ističe da se danas za 300 evra može iznajmiti najviše soba sa korišćenjem kupatila ili garsonjera u Krnjači, Kotežu, Medakoviću 3, Altini. U cenovnom rangu od 500 do 700 evra može se naći stan na obodu Zvezdare, u Mirijevu, oko Cvetkove pijace, u naselju Stepa Stepanović, Sava Mišković, Ljube Davidovića ili u Batajnici.

- Danas za 200 evra mesečno podstanar može da računa na stančić na periferiji koji ima krevet, stolicu i kupatilo. Zato svako ko ima mogućnosti da uzme kredit i obezbedi sebi krov nad glavom, uprkos tome što su krediti još uvek nepovoljni, trebalo bi to i da uradi. U suprotnom, ko ima porodicu sa tri ili četiri člana živeće u Batajnici ili Altini i to za 1.000 evra u stanu sa dve spavaće sobe - priča Gordana Petrović iz Beo Street nekretnina.

Koje su preferencije stranih državljana?

Što se tiče zahteva na kojima insistiraju podstanari naša sagovornica kaže da Rusi uglavnom traže nov nameštaj, da stan nije prenatrpan, dok bez uređaja poput bez mašine za sudove, za pranje i sušenje veša ne žele ni da ulaze u pregovore.

- Čak iako stan iznajmljuje jedna osoba često je zahtev da postoje dve spavaće sobe jer najčešće u jednoj rade, a u drugoj spavaju. Važno im je i da nije suteren i poslednji sprat, a traže i veće krevete. Takođe, jako im je bitna terasa jer nikada ne puše u stanu - kaže naša sagovornica i dodaje da naši ljudi nemaju, kako kaže, toliko stroge zahteve

- Našima je važno da imaju pristojan nameštaj, može čak da bude i prazan stan i to je obično znak da će ostati duže u stanu.Depozit se podrazumeva u iznosu jedne kirije, nekada idu čak i po dve ili tri. Interesantno je da je plaćanje unapred gotovo potpuno nestalo. Ranije su gazde spuštale cenu ako hoćeš da platiš šest meseci unapred, a sada jedva da snize za 20 evra.

Najskuplji stan

Kirija za najskuplji stan koji je naša sagovornica iz agencije BeoStreet nekretnine izdala bila je čak 1.800 evra. U pitanju je stan u WEST 65 jednoiposoban bez terase. Kaže da je luksuzno namešten i opremljen velikim TV-om, ugaonom garniturom u dnevnom boravku, odličnim sound sistemom i raskošnom rasvetom. Kuhinja, trpezarija i dnevni boravak su u istoj prostoriji, kupatilo ima đakuzi kadu sa staklenim zidom ukrašenim biljkama.

Prema rečima Petrovićeve gazdama plaćanje unapred ne znači puno, jer dosta njih od kirije otplaćuje kredit za taj isti stan, pa im je dobro da imaju svakog meseca novac za banku. Naši ljudi na vrh liste prioriteta stavljaju uglavnom parking što dodatno diže cenu kirije za najmanje 150 evra, a na Vračaru čak i za više od 200.

- Stanove danas najviše iznajmljuju mladi bračni parovi koji su pred venčanjem i oni traže uglavnom te od 300 do 400 evra. Sledeći na spisku su razvedeni i samci, dok stariji gotovo nikada nisu bili naši klijent. Od uslova koje gazde postavljaju najčešći je da ne žele decu i pre primaju životinje nego mališane. Ako su još mala deca otvoreno kažu da ih ne žele. Uobičajena je rečenica tipa “ima dve godine, a ne hvala!”.

Petrovićeva objašnjava da u slučaju kada podstanari imaju psa važi pravilo dva depozita. Tu se, prema njenom mišljenju, situacija dosta promenila. Kako kaže, nekada životinje nisu dolazile u obzir, ali činjenica da je 90 odsto Rusa došlo sa ljubimcima, a najveći deo njih i nastavio u Srbiji da ih usvaja, je primorala stanodavce da promene kriterijume.

- To je negde i logično s obzirom da cenu od 1.000 evra ne može naš čovek da plati. A oni ne idu bez kučeta I mačeta. Naši ljudi, s druge strane, gledaju kolike su režije, i obavezno pitaju koliki su računi. Ruse to ne zanima, oni insistiraju na brzom interenetu i to je to. Isto tako, naši ljudi vole centralno grejanje i na tome insistiraju dok Rusima sve dok se stan sviđa nije bitno kako će se grejati.

Iznajmljivanje kuća

Rusi iznajmljuju i kuće za svoje firme i uglavnom insistiraju da to bude Dedinje, dok neki idu i na Banovo brdo. Primera radi, kuće na Dedinju se izdaju i za cenu do 10.000 evra i često nemaju dvorište. Kako kaže, agenti BeoStreet nekretnina skoro su izdali jednu koja ima oko 300 kvadrata, mali zatvoreni bazen, malo dvorište i ful je nameštena. Statistika pokazuje sa su cene iznajmljivanja u padu, pa se sada kuće mogu naći i za iznos od 5.000 do 6.000 evra.

biznis.kurir.rs/Sasomange