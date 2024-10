Uroš ocenjuje da je tržište nekretnina u Beogradu i Srbiji stabilno, i da to dolazi iz navika i kulture naših ljudi koji višak novca plasiraju u nekretnine.

- To je trend koji postoji odavno, da ljudi kupuju drugu ili treću nekretninu kao investiciju. Nekretnine su prva opcija kada govorimo o investiranju viška novca. Tražnja koja se vratila je prilično zdrava - smatra Jovanović.

On smatra da danas ne svedočimo tržištu "prodavaca", već kupci preuzimaju dominantniju poziciju na tržištu, a rast cena u određenim delovima grada postaje izraženiji, posebno u segmentu novogradnje.

- Rusi čine manji deo potražnje u segmentu kupovine, tako da ne mogu značajno uticati na prodajne cene nekretnina. Međutim, njihova prisutnost definitivno upotpunjuje trend tražnje i utiče na aktivnost tržišta odnosno na pozicioniranje ukupne krive tražnje, što posredno može imati efekat i na cene - naglašava on.

- Mnogi od njih izlaze iz zakupa koji su zaključali pre više od godinu dana. Traže alternativni smeštaj pošto su cene stabilizovane i niže u odnosu na period krajem 2022. godine - rekao je on.

- Tokom rusko-ukrajinske krize, došlo je do velikog buma u potražnji i eksponencijalnog rasta cena. Ta situacija se stabilizovala prošle godine, a potražnja se znatno smanjila u poređenju sa periodom najveće potražnje, što je dovelo do blagog poravnanja krive ponude i potražnje i smanjenja cena za oko 15 odsto prema našim procenama - navodi on.