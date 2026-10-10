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Danijel iz Nju Džerzija nije imala iskustva sa alatom, ali je tokom tri godine uredila dom na točkovima sa kuhinjom, tušem i solarnim sistemom. Preuređenje ju je koštalo oko 26.000 evra.

Deset kvadratnih metara može zvučati skromno za dom, ali za Danijel je taj prostor značio priliku da živi onako kako želi. Kada joj se kupovina sopstvene kuće učinila finansijski nedostižnom, dvadesetsedmogodišnjakinja iz američke savezne države Nju Džerzi odlučila je da istraži drugačiji put. Pronašla ga je u starom žutom školskom autobusu, kakav najčešće viđamo u američkim filmovima.

Za približno 4.600 evra kupila je Chevrolet Express iz 2007. godine, sa oko 322.000 pređenih kilometara. Iako je iza njega već bio dug radni vek, Danijel je u njemu prepoznala prostor koji može da prilagodi svojim potrebama.

autobus stan Foto: Printscreen Instagram/dani.danielion

- Odabrala sam autobus jer ima više prostora od kombija, a košta manje. Osim toga, mogla sam da ga uredim tačno onako kako sam zamišljala - objašnjava ona.

Od kupovine do dovršenog doma prošle su tri godine. Posebno je ponosna na činjenicu da pre tog projekta nije imala iskustva sa preuređenjem niti je, kako ističe, ikada držala alat u rukama. Uprkos tome, približno 85 odsto radova izvela je sama.

Kuhinja, kupatilo i krevet u deset kvadratnih metara

U preuređenje autobusa Danijel je uložila oko 26.000 evra. Solarni sistem koštao ju je približno 1.700 evra, izolacija oko 800 evra, a frižider je nabavila za oko 260 evra. Vodovodne instalacije rešila je za približno 350 evra.

Na površini od svega desetak kvadratnih metara smestila je krevet, kuhinju sa indukcionim rešoom sa dve ploče, kao i kupatilo sa tušem i kompostnim toaletom. U prostoru se nalazi i krovni prozor. Nekadašnje vozilo za prevoz učenika tako je postepeno dobilo sve osnovne sadržaje potrebne za svakodnevni život.

Ali iza dovršenog enterijera stoje meseci učenja i zahtevnog fizičkog rada, a pojedini trenuci su ozbiljno iskušavali njenu upornost.

"Mislim da sam taj dan plakala"

Posebno pamti jedan januarski dan kada je u ledeno hladnom autobusu sama pokušavala da postavi teške ploče od šperploče na plafon.

- Podići ih iznad glave bio je izazov. Pričvrstiti ih šrafovima jednom rukom, dok sam ih pridržavala glavom i drugom rukom, bilo je još teže. Mislim da sam taj dan plakala - priznaje Danijel.

autobus stan Foto: Printscreen Instagram/dani.danielion

Ipak, želja da dovrši sopstveni dom bila je snažnija od teškoća sa kojima se susretala.

- Znala sam da će, ako ne završim projekat, jedina alternativa biti život u stanu i rad samo zato da mogu platiti krov nad glavom. Tako nisam želela da živim - kaže.

Danas Danijel živi u autobusu koji je sopstvenim radom pretvorila u dom. Nada se da će njeno iskustvo ohrabriti i druge da krenu prema životu kakav priželjkuju, čak i kada taj put podrazumeva učenje od početka i poneki posebno težak dan.