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Ponekad se najbolji prostor u kući krije tamo gde ga najmanje očekujemo. Upravo je to pokazao londonski studio Turner Architects + Interiors, koji je zapušteni tavan pretvorio u toplu i intimnu oazu.

Projekat pod nazivom "SE24: A Ply Loft - A Roof Reimagined“, završen 2025. godine, zasnovan je na jednostavnoj ideji: umesto velikih intervencija, arhitekte su iskoristile postojeću geometriju krova, prirodno svetlo i jedan dominantan materijal - brezovu šperploču.

Njome su obložene gotovo sve površine, od zidova i kosina do ugrađenih elemenata, pa prostor podseća na toplu drvenu čauru. Iako bi ovakav pristup lako mogao da deluje monotono, različite nijanse i prirodni godovi drveta unose dovoljno dinamike.

Poseban efekat stvara dnevna svetlost koja tokom dana menja izgled enterijera. Ujutro prostor deluje svetlo i gotovo zlatno, dok uveče postaje topliji i intimniji.

Arhitekte su pažnju posvetile i pogledima kroz prozore. Umesto velikih panoramskih otvora, oni su osmišljeni kao mali okviri kroz koje se vide delovi neba i grada. Tako prostor ostaje privatan, ali istovremeno povezan sa spoljnim svetom.

Rezultat je mali kutak koji može da služi kao spavaća soba, radni prostor ili jednostavno mesto za povlačenje od svakodnevne gužve. Kada padne mrak, drveni enterijer dobija atmosferu male skrivene kabine iznad grada.