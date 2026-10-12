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Bela PVC stolarija decenijama je bila standard u domaćinstvima. Bila je pristupačna, praktična i lako se uklapala u gotovo svaki prostor. Međutim, savremena arhitektura donosi drugačiji trend, prozor više nije samo funkcionalan element kuće, već važan detalj koji određuje njen izgled. Umesto klasične bele sve češće se biraju mat nijanse sive, elegantna crna, prirodne boje drveta, ali i topli tonovi zemlje poput bež, kašmir i taupe nijansi.

Antracit i crna za moderan izgled

Tamni okviri prozora već nekoliko sezona dominiraju modernom arhitekturom. Jedan od najtraženijih izbora je antracit, posebno u mat varijanti, koja deluje elegantno i ne reflektuje mnogo svetlosti.

Još izraženiji efekat daje duboka crna. Crni prozorski okviri postaju svojevrsni grafički okvir za pogled kroz prozor i mogu potpuno promeniti izgled fasade.

Ovakva stolarija posebno dobro odgovara modernim i jednostavnim kućama, savremenim "štalama“, odnosno kućama u stilu modern barn, kao i objektima inspirisanim loft i industrijskim stilom.

U kombinaciji sa belom fasadom, svetlim bež ili sivim tonovima stvaraju upečatljiv kontrast. Odlično se slažu i sa betonom, ciglom i prirodnim drvetom.

Danas se sve više bira i izgled drveta

Klasične sjajne folije koje su nekada pokušavale da imitiraju drvo dobijaju moderniju konkurenciju. Sve popularnije su mat strukture koje verodostojnije podsećaju na prirodno drvo, kako izgledom, tako i teksturom.

Posebno su tražene svetle nijanse hrasta, od mednih do blago izbeljenih tonova. One mogu da unesu toplinu u savremenu arhitekturu i ublaže njen ponekad hladan izgled.

Ovakvi okviri dobro se uklapaju u skandinavski stil, japandi i projekte koji naglašavaju povezanost doma sa prirodom.

Svetlo drvo lepo izgleda uz belu fasadu, kamen, sive detalje, ali i zelenilo u dvorištu. Zbog toga može biti dobar izbor za one koji žele moderan dom, ali ne žele da koriste izrazito tamnu stolariju.

Boje zemlje postaju sve popularnije

Među novijim trendovima u stolariji posebno se izdvajaju tople, prirodne nijanse. One su namenjene svima kojima je antracit previše hladan, a klasična braon previše tradicionalna.

Sve češće se biraju:

kašmir i peščano bež nijanse

taupe, odnosno spoj sive i toplih braon tonova

topla, prigušena bela, odnosno off-white

Ovakve boje savršeno se uklapaju u trend toplog minimalizma. Kući daju nežniji i prijatniji izgled, a istovremeno deluju moderno i nenametljivo.

Koju boju prozora izabrati prema stilu kuće? Antracit i crna

Najbolje odgovaraju modernim kućama, minimalističkoj arhitekturi, loft stilu i savremenim kućama u stilu modern barn.

Najlepše izgledaju uz svetlu fasadu, beton, kamen i druge prirodne materijale.

Svetli hrast i imitacija drveta

Odličan su izbor za skandinavski i japandi stil, ali i za kuće koje se oslanjaju na prirodne materijale i zelenilo.

Mogu se kombinovati sa belom fasadom, ciglom, sivim detaljima i drvenom oblogom.

Kašmir, bež i taupe