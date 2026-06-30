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Tržište nekretnina u Sremskim Karlovcima, pored značajnog rasta cena u odnosu na period od pre pet godina, beleži i povećano interesovanje za placeve namenjene izgradnji porodičnih kuća.

Kako ističe vlasnica agencije Pendžer nekretnine Jelena Bogdanović, interesovanje za kuće i dalje postoji, ali je u ovom trenutku manje nego potražnja za placevima.

- Ponuda placeva u Sremskim Karlovcima nije velika. Trenutno ih ima nešto više nego prethodnih godina zahvaljujući proširenju građevinske zone, koja još uvek nije infrastrukturno uređena. Cena kvadratnog metra zemljišta kreće se od 50 do 100 evra, s tim da se placevi po najnižoj ceni gotovo više ne mogu pronaći - kaže Jelena Bogdanović.

Prema njenim rečima, prosečna cena useljive kuće u Sremskim Karlovcima danas iznosi između 150.000 i 230.000 evra. Upravo takve nekretnine su i najtraženije, a kupci uglavnom žele kuće sa većim dvorištima, kojih na tržištu nema dovoljno.

Foto: Shutterstock/Angela Cini

Stanovi su oduvek bili retkost na tržištu u Karlovcima, a ta situacija se nije promenila. Ono što jeste promenjeno jeste njihova cena. Kada se pojave u ponudi, prodaju se po ceni od 1.500 do 2.000 evra po kvadratnom metru, što premašuje očekivanja. Na rast cena, kako se procenjuje, najviše utiču odnos ponude i potražnje. Zbog male ponude, stanovi se prodaju veoma brzo, brže nego ostale vrste nekretnina.

Tokom pandemije koronavirusa vladalo je veliko interesovanje za vikendice, podseća Jelena Bogdanović. U međuvremenu je potražnja oslabila, ali su njihove cene nastavile da rastu.

Kuća prodata za pola miliona evra

Na sajtu jedne od dve agencije za nekretnine u Sremskim Karlovcima trenutno je oglašena kuća čija cena prelazi 600.000 evra. Prema nezvaničnim informacijama, pre određenog vremena u ovom mestu prodata je kuća za čak pola miliona evra.

Jelena Bogdanović navodi da su među kupcima kuća u Karlovcima i dalje najbrojniji stanovnici Beograda i Novog Sada. Doprinos tome dala je i brza pruga, zahvaljujući kojoj pojedini ljudi žive u Karlovcima, dok svakodnevno putuju na posao u Beograd.

Foto: Grad Novi Sad

Nikola Pupavac iz novoosnovane agencije Linea kasa nekretnine kaže da u Karlovcima ima dosta kuća na prodaju, ali da su njihove cene dostigle veoma visok nivo. Kako navodi, pristupačna ponuda za prosečnog kupca gotovo da više ne postoji.

- Vlasnici za kuće u Karlovcima danas traže između 200.000 i 400.000 evra. Useljivu kuću ispod 200.000 evra gotovo je nemoguće pronaći. Ako se i pojavi, uglavnom zahteva dodatna ulaganja i adaptaciju. Kupci danas najviše traže prizemne kuće sa dvorištem i lepim pogledom, ali je takvih nekretnina veoma malo. Vreme velikih višespratnih kuća je prošlo. Na tržištu se uglavnom nalaze starije kuće, dok se novije veoma retko prodaju - objašnjava Pupavac.