Prodaja novogodišnjih medenjaka širom Srbije ove sezone beleži pravi bum, a mnoge domaćice su proizvodnjom istih napravile pravi mali biznis.

Iako su cene nešto više nego prethodnih godina, interesovanje kupaca ne jenjava, naprotiv, mnogi proizvođači kažu da je potražnja najveća do sada. Raznobojni, ručno oslikani i oblikovani u figure pahulja, Deda Mraza, irvasa, čizmica i novogodišnjih jelki, medenjaci su postali jedan od najtraženijih prazničnih proizvoda.

Jedna od njih je i Milena Petrović iz Banata, koja već treću godinu zaredom proizvodi novogodišnje medenjake, a kako kaže, iznenađena je koliko su ljudi ove zime spremni da izdvoje više para za kvalitetne domaće poslastice.

- Ove godine je ludnica. Čim objavim novu turu na stranici, sve ode za dan. Ljudi mi stalno pišu da žele baš te domaće medenjake, jer ih podsećaju na detinjstvo. Kažu da su to mirisi praznika koje više ne mogu da kupe u prodavnici – priča Milena.

Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, prosečna cena paketa zavisi od broja medenjaka i složenosti dekoracije. Standardne ponude ove sezone kreću se u sledećim okvirima:

paket od 10 medenjaka – od 900 do 1.200 dinara;

paket od 20 medenjaka: od 1.700 do 2.200 dinara i,

paket od 30 medenjaka: od 2.500 do 3.300 dinara.

Za mnoge, cene su izrazito pristupačne, a kako navodi Milena, najviše se prodaju paketi od 30 medenjaka, jer kupci prepoznaju ručni rad i spremni su da plate dosta kako bi njihova praznična trpeza bila kao u detinjstvu.

- Nije ovo samo kolač. Svaki medenjak ručno crtam, radim po narudžbini, a ljudima je važno da to bude unikat. Najviše se prodaju setovi za poklon, pogotovo oni sa personalizovanim imenima i naravno, paketi od 30 komada, da ima za celu porodicu - kaže ona.

Ovaj mali sezonski biznis, prema procenama proizvođača, može doneti ozbiljan profit, i do 100.000 do 250.000 dinara čiste zarade mesečno tokom novembra i decembra, a neki veći proizvođači koji rade i po nekoliko stotina paketa nedeljno zarađuju i više.

- Ako se dobro organizuješ i imaš tržište, zarada je stvarno dobra. Meni je ovo počelo kao hobi, a sada mi dve sezone zaredom čini skoro polovinu godišnjeg prihoda - otkriva Milena. Popularnost medenjaka očigledno raste iz godine u godinu.

Nostalgija, ručni rad, praznična estetika i miris toplog meda. sve to vraća kupce ovim tradicionalnim kolačićima, a kako se čini, novogodišnji medenjaci u Srbiji postali su više od slatkiša -postali su praznični simbol.