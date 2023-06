DUŠANA NAPUSTILA POSAO U POLICIJI I PRAVI ONO ŠTO DECA OBOŽAVAJU: Roba se isključivo poručuje, a probali su je i u Abu Dabiju

Umesto za rešavanje pravnih sporova ili posla u policiji, Nišlijka Dušana Đorđević, diplomirani pravnik i master kriminalistike, odlučila se za privatni biznis i otvaranje firme za izradu medenjaka. Dušanu u Nišu, ali i van granica naše zemlje, mnogi poznaju po izradi slatkiša sa ručno oslikanom kraljevskom glazurom.

Njeni medenjaci sa likovima iz crtanih filmova ili poput jagode, lubenice, šargarepe, lubenice, košarkaške lopte i mnogih drugih oblika koje joj kupci naruče, mogli su već da se degustiraju na rođendanima i porodičnim proslavama i u Vašingtonu, Abu Dabiju, Oslu, Parizu… Dušana kaže da se za pokretanje privatnog biznisa i izradu medenjaka odlučila posle udaje i rođenja dve ćerke za samo 13 meseci.

- Po završetku master studija iz kriminalistike u Beogradu pronašla sam posao u jednoj advokatskoj kancelariji i tu sam radila do rođenja devojčica. Nakon porodiljskog odustva odlučila sam da se ne vratim na posao i da se preselimo u Niš. Bila potrebna pomoć oko beba, a i procenili smo da će nam život u manjem gradu sa decom biti jednostavniji. Tada se rodila i ideja o privatnom poslu i otvaranju firme i to baš za izradu medenjaka, jer me je to uvek interesovalo. Uvek me je ispunjavalo da pravim i crtam slatkiše i provodila sam svaki slobodni trenutak u kuhinji baveći se time. Privatni posao sada mi omogućuje da kombinujem privatne i porodične obaveze - kaže Dušana.

POSAO JOJ DONOSI MIR Naša sagovornica je dodala da joj uvek bila želja da radi u policiji i da je zbog toga nakon Pravnog fakulteta završila master iz kriminalistike, ali da se, posle svega što se poslednjih godina izdešavalo u našoj državi, sada ne bi bavila tim poslom. - Mir koji mi donosi ovo što radim u odnosu na ono što bi možda radila ne može da se uporedi. Kada bi mi neko sada ponudio posao u policiji, mislim da ne bi prihvatila - rekla je Dušana.

Ideja da otvori sopstvenu firmu ocenjena je kao odična na konkursu za dobijanje podsticajnih sredstava za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da je pre dve godine otvorila svoju radionicu.

- Moj sledeći poslovni korak bio je dobijanje sertifikata starog zanata koji izdaje Ministarstvo privrede. Taj dokument mi je bitan jer jedini kod nas omogućava da se proizvod označi simbolom otvorene šake i oznakom „handmade“. Uspela sam da ga dobijem nakon što sam ispunila sve zakonom propisane uslove, pre svega o bezbednosti hrane Instituta za javno zdravlje i nakon što je komisija ministarstva posetila radionicu i prisustvovala celom postupku izrade medenjaka - navodi Dušana.

U međuvremenu, dok se bavila registrovanjem radnje i dobijanjem sertifikata u Beogradu, završila je obuku za ukrašavanje kraljevskom glazurom za koju kaže predstavlja pravu umetnost i iziskuje puno vremena.

- Ta glazura ne može da se kupi u radnjama. Ručno se izrađuje, a njeni osnovni sastojci su šećer u prahu i organski prašak za pecivo tako da su medenjaci kompletno jestivi. Same medenjake izrađujem od meda proverenog kvaliteta, jaja, brašna i organskog praška za pecivo. Ne koristim nikakve aditive i izrađujem ih neposredno pre isporučivanja. Radim ih skoro isključivo po narudžbini, da bi uvek bili sveži. Tokom pandemije je naglo porasla tražnja za namenski rađenim medenjacima za slavljenike - priča ova mlada žena.

