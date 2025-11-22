Slušaj vest

Mama Helen objasnila je da je počela da preprodaje odeću na Vintedu dok je pre nekoliko godina bila na porodiljskom i da je od tada zaradila hiljade od tog „side hustle“-a.

"Volela sam ionako da idem u prodavnice dobrotvornih organizacija, pa bih išla sa bebom u kolicima i počela da kupujem najjeftinije stvari za koje sam mislila da mogu da ih prodam na Vintedu za malo više", rekla je mama koja na mrežama objavljuje kao business.and.babies.

Iako je zarađivala samo po funtu-dve tu i tamo, Helen je bila prezadovoljna profitom jer na početku "nije imala mnogo".

"Onda sam počela da kupujem jeftin nakit sa Temua i i to preprodavala uz malu zaradu. Moje profitne margine su polako rasle", ispričala je u nedavnom videu.

Polako ali sigurno, novac je počeo da pristiže, a na kraju je dodatni posao postao toliko isplativ da Helen nije morala da se vrati na posao nakon završetka porodiljskog.

Umesto toga, nastavila je da razvija svoj posao, ali uprkos zaradi, Helen je otkrila da se oseća pomalo posramljeno kada je druge mame kraj škole pitaju čime se bavi.

"Kad god kažem da se bavim preprodajom, to ili svedu na hobi, ili ne znaju o čemu pričam ili imaju negativnu reakciju", podelila je na TikToku.

"Do sada sam imala možda jednu ili dve osobe koje kažu ‘Bože, to je tako kuli onda razumeju o čemu pričam i onda je to baš uzbudljivo."

Sad i pomaže drugima da pokrenu posao

Helen, koja sada pomaže drugima da pokrenu svoj dodatni posao, svesna je da „ljudi imaju negativno mišljenje o preprodavcima“.

"Baš je neprijatno. Došlo je do te faze na školskom parkingu kada ljudi žele da se upoznaju", kaže mama koja obično govori da je „samozaposlena“.

"Ljudi pitaju: ‘A šta tačno radiš?’ Ja prodajem stvari na TikToku i kradem od dobrotvornih organizacija", našalila se Helen.

"Mislim da je to zbunjujuće ljudima."

Snimak je prikupio hiljade pregleda, a ljudi su ponudili savete kako da odgovori na to neugodno pitanje.

Jedna mama je rekla: "Mame iz škole misle da sam samo domaćica, a pojma nemaju da sam ove godine zaradila 54.000 funti (61.000 evra) samo od pretprodaje. Nije njihov posao!! Ja sam ozbiljan ‘gatekeeper’.“

Druga je dodala: "Ja kažem da kupujem i prodajem vintage odeću. ‘Vintage’ im deluje manje uvredljivo."

Još jedna preprodavačica prokomentarisala je: "Kažem da imam onlajn butik koji prodaje polovnu dizajnersku garderobu."

"Ranije sam samo govorila ‘online trgovac’, ali šta god da kažeš nemaš zbog čega da se stidiš", dodala je četvrta.

Šta je Vinted

Vinted je online platforma (aplikacija i sajt) koja omogućava ljudima da kupuju i prodaju polovnu odeću, obuću i modne dodatke.

Prodaja: Možeš da postaviš fotografije svojih stvari koje više ne koristiš i da ih prodaš drugim korisnicima.

Kupovina: Možeš da kupiš polovne stvari po nižim cenama nego u radnjama.

Zaštita: Vinted ima sistem za zaštitu kupaca i prodavaca, ali se pravila razlikuju ako kupuješ od privatnog prodavca ili registrovanog biznisa.

Komunikacija: Sve transakcije i poruke treba voditi preko Vinted platforme da bi imao pravo na zaštitu.