Domaća kompanija Delta Rent a Car postigla je čak 70 odsto, što je najviši nivo u celom regionu.

Iznajmljivanje automobila kontinuirano raste zahvaljujući jakoj potražnji dijaspore, stranih turista i poslovnih klijenata. Izveštaj konsultantske kuće IBISWorld za 2024. godinu procenjuje prihod celokupnog tržišta (dugoročni lizing i klasični rentakar) na više od 122,2 miliona evra. Postavlja se pitanje da li je ovaj poslovni model održiv na duge staze i kakvu konkurenciju ima.

Novi rival: "Car sharing" menja navike u gradskim zonama

Potencijalni novi rival rentakaru u urbanim zonama regiona je "car sharing", model kratkoročnog najma putem mobilne aplikacije. Ovaj model menja navike potrošača, a njegov razvoj često iniciraju stranci. Srbija, kao tradicionalno tržište, dobar je primer: priliv Rusa i drugih stranaca, posebno zaposlenih u IT sektoru, podstakao je razvoj aplikacija za deljenje vozila.

Tako je nastala AnyGo, prva mobilna aplikacija za deljenje vozila u Srbiji, koju je pokrenuo Rus Mikhail Blinov.

Iako su rentakar i car sharing u startu namenjeni različitoj publici, njihovo rivalstvo se ogleda u preoblikovanju domaćeg tržišta transporta. Vremenom bi car sharing mogao da "odvuče" deo klijenata rentakara.

Tržištem rentakara i dalje dominiraju međunarodni lanci (Sixt, Hertz, Avis), oslanjajući se na klasičan model višednevnog ili višenedeljnog najma za poslovne korisnike, turiste i dijasporu.

S druge strane, car sharing, koji je u Srbiji još uvek ograničen, funkcioniše po logici kratkoročnog najma - od nekoliko minuta do par sati - isključivo putem aplikacije. Korisnik plaća samo vreme ili pređenu kilometražu. Ovaj model odgovara mlađim, urbanim korisnicima.

- Mi nismo ni taksi servis, ni rentakar, već nudimo korišćenje vozila na minut, sat ili duže - izjavila je ranije za Bloomberg Adriju Nađa Veli iz AnyGoa.

Iako car sharing trenutno nema kapacitet da direktno ugrozi profite rentakara – jer je dostupan samo u Beogradu i ima manju flotu – njegova fleksibilnost, digitalizacija i niže cene predstavljaju pritisak. Dok rentakar košta 30-50 evra po danu, car sharing nudi sat vožnje za svega nekoliko evra, što menja percepciju korisnika o "fer ceni" najma.

Zeleni adut kao prednost

Ukoliko car sharing kompanije obezbede dovoljan broj vozila i infrastrukturu za električne automobile, njihova konkurentnost u urbanim zonama će porasti. Anygo Green Car je primer, nudeći električna vozila po minutu ili u paketima, promovišući se kao spoj ekološke vožnje sa fleksibilnošću i povoljnim cenama.

Ipak, zelena energija postaje klizav teren za rentakar kompanije. Prošle godine je Sixt odustao od električnih vozila (EV) i vratio se benzincima kako bi smanjio troškove i izbegao rizike.

Profitabilnost rentakar divova

Prema dostupnim podacima za 2024, tri najveća igrača na domaćem tržištu su strani brendovi: Sixt (2,2 milijarde dinara prihoda), Hertz i Carwiz. Jedini domaći konkurent u vrhu je Delta Rent a Car, koji je na četvrtom mestu.

- Rentakar sektor u Srbiji karakteriše veoma visoka profitabilnost. Prosečna EBITDA marža u 2024. godini je iznosila 45 odsto, a domaća Delta se posebno istakla sa čak 70 odsto, što je najviši nivo u industriji - objašnjava analitičar Rudi Lukačić.

Visoka EBITDA marža Delte znači da toj kompaniji od svakih 1.000 dinara prihoda ostaje 700 dinara čiste zarade pre plaćanja kamata, poreza i amortizacije.

Rast dolaznog turizma i veći broj stranih putnika, naročito na Aerodromu "Nikola Tesla", direktno podstiču potražnju za rentakar vozilima, a ovaj trend se očekuje i u budućnosti.

Ipak, neto profitabilnost je skromnija: kretala se od nula do 14 odsto. Visoki troškovi amortizacije, karakteristični za model zasnovan na velikim flotama, glavni su razlog za razliku između visoke EBITDA i niže neto dobiti.

Zaključno, car sharing zasad nema kapacitet da uništi rentakar, ali njegovo širenje može smanjiti potencijal rasta rentakara u bazi domaćih klijenata, što ukazuje na preoblikovanje tržišta u narednim godinama.