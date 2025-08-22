U vodenici Dragana Živanovića nema prodavca, već svako sam uzima brašna koliko mu treba

Slušaj vest

"Na oko devet kilometara od Valjeva na putu ka Loznici, u selu Zlatariću, video sam tablu na kojoj je pisalo Draganova vodenica, pa sam rešio da svratim", piše Nenad Blagojević, autor ove neobične priče sa dušom.

Prijatelji su mi nagovestili da unutra nema nikoga, da je otvorena i danju i noću i da je reč o neobičnoj samoposluzi, gde se ljudi posluže brašnom i ostave novac.

Tako je i bilo kad sam došao. Kamen je mleo brašno, prepoznatljiv zvuk je odzvanjao tom kućicom, a vrata su bila otključana.

Cene su bile detaljno ispisane, a brašno upakovano u kese, izmereno i poređano na policama.

Kukuruzno belo i žuto, pšenično: na posetiocima je da pazare ono šta žele i da prođu takozvani „test morala“, kako kažu u ovom neobičnom mestu.

U centralnom delu prostorije nalazi se kasa sa novcem u kojoj se ostavlja novac i uzima kusur, ako je potrebno.

Za 35 godina koliko je u vodeničarskom poslu Dragan Živanović, vlasnik ovog neobičnog mesta ispričao mi da je radio i u drugim vodenicama, najduže u Đedinoj vodenici koja se nalazi nedaleko od njegove nove vodenice i da do sada nije bilo ljudi koji nisu platili brašno, kao i da on mušterijama na ovaj način pruža priliku da postanu bolji ljudi.

Parcelu i objekat u kojem radi napokon je kupio 2023. godine i počeo rad na svoj rođendan 16. avgusta.

Veliku podršku mu pruža supruga Milica, a zahvaljujući svom radu i poštenju Dragan je nebrojano puta bio u domaćim medijima. O njemu je snimljen i dokumentarni film.

Na Draganovoj vodenici se nalaze brojni natpisi: „Život i poverenje samo jednom se gube“, „Ako sumnjaš u čoveka, s njim ne posluj, ako posluješ ne sumnjaj“ i „Poštenje i poverenje žive u vodenici“.

1/7 Vidi galeriju Dragan Živanović, vlasnik vodenice u selu Zlatarić kod Valjeva kupce brašna stavlja na ispit poštenja, jer svako sam uzima koliko mu treba i ostavlja novac Foto: Nenad Blagojević/Priče sa dušom

Na kraju Priče sa dušom Dragan mi je rekao da je, u vremenu u kojem živimo pod ključevima i obezbeđenjem, „sve dao na izvol’te“ i pokazao da srpski narod ima poštenje.