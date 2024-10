Ušuškana među bagrenjem, hrastom, topolama, jablanima i starom vrbom, vodenica se nalazi na međi između sela Tulare i Bace, katastarski sada pripada Bacu, između Prokuplja i Kuršumlije. Svi vlasnici vodenice bili su iz Tulara i iz tog razloga brend brašna koji se ovde melje nosi naziv ,,Vodenica potočara Tulare“. Da bi se došlo do vodenice prolazi se kroz selo Tulare, a tu se nalazi put. Backa reka izvire po dno Kopaonika, kako reka prođe kroz koje selo oni joj tako daju naziv Čungulska, Tmavska, Backa… Planinska reka koju mrena, krkuša i klen vole. U krošnjama drveća ptice, čuje se veseli cvkut sojke i slavuja, vrabca i goluba, i odomaćenih lasta, koje su svile gnezda, tu su da ostanu… Priču o vodenici počinjemo vraćanjem u davnu prošlost.

- Vlasnici vodenice bili su članovi porodice Tatić i porodice Jaćović. Samo Tatići su od 1878. do 1927. bili vlasnici. Moj pradeda Milan Jaćović je 12. novembra 1927. godine otkupio polovinu vodenice od Tatića, još čuvamo taj ugovor. Ja sam nasledio 2/6 vodenice i sada sam većinski vlasnik, vodenica ukupno ima pet vlasnika, ostali poseduju po 1/6 (njih četvoro). Trenutno se bavim poljoprivredom, ratarstvom, ovčarstvom, uzgajam voće i ono najbitnije bavim se proizvodnjom integralnog brašna - priča Zoran Jaćović.

Kao dete dosta vremena je provodio u vodenici. Danas ima lepe uspomene, a one su uticale da ispuni želju i „merak“ da se vodenički točak pokrene:

- I moj otac Živojin Jaćović imao je snažnu volju i njega su vukle uspomene da u svojoj osmoj deceniji se pokrene i da vodenica ponovo radi, nadao se da vodenički točak neće nikada prestati da se okreće. Od njega sam naučio zanat, kako se klepa kamen i ostale vodeničke poslove. To prenosim na mlađu generaciju, jer vodeničarski zanat prenosio se i prenosi sa kolena na koleno.

Vodenica je radila sve do 1990. kada je naišla velika voda i odnela jaz. Zoran je imao veliku želju da je obnovi, pitao je i ostale naslednike, ali oni nisu bili zainteresovani.

Jedan od razloga osim da sačuva ono što su generacije Jaćovića stvarala bila je i Zoranova želja da počne da proizvodi kvalitetno brašno pre svega za porodicu. Kasnije je to preraslo u posao. Obnova je zahtevala i vreme i novac.

- Bio je to dug dvogodišnji period. Počevši od prepokrivanja krova. Veoma težak i izazovan zadatak je bio raskrčiti vadu ( prim. aut kanal kroz koji protiče voda) dužine 300 metara koja je sva bila urasla u trnje, zatim smo je i produbili. Izgradili smo kompletan jaz i to dva puta. Rezervoar vodenice je morao da se renovira i betonira. I sve dotrajale delove koji pokreću kamen morali smo da izmenimo. Doveli smo sami struju do vodenice od kuće u dužini od 800 metara. Trenutno su u toku radovi malterisanja unutrašnjosti vodenice, od posledica prošlogodišnjih poplava. Trudili smo se i trudimo se da zadržimo autentičan izgled vodenice.