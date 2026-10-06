tegla domaćeg džema od šljiva na stolu sa sastojcima

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Za kilogram džema biće potrebno najmanje 450 grama voćne pulpe ili pirea, dok će za ekstra džem minimum iznositi 500 grama, uz izuzetke za pojedine vrste voća. To predviđa dostavljeni tekst izmena Pravilnika o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea, čija primena počinje 1. januara 2028. godine.

Izmene obuhvataju i naziv marmelade od citrusa, proizvode sa smanjenim sadržajem šećera, upotrebu koncentrisanih sokova i označavanje proizvoda.

Za ranije upakovane i deklarisane proizvode predviđen je prelazni period, ali će oni moći da ostanu u prodaji najkasnije do 30. juna 2028. godine.

Više voća za džem i ekstra džem

Prema pravilniku iz 2015. godine, opšti minimum za proizvodnju kilograma džema iznosi 350 grama voćne pulpe ili pirea, a za ekstra džem 450 grama voćne pulpe.

Dostavljene izmene podižu te količine na 450 grama za džem i 500 grama za ekstra džem. To znači da se opšti minimum povećava za 100 grama po kilogramu džema, odnosno za 50 grama kod ekstra džema.

Ove količine odnose se na voćnu sirovinu upotrebljenu za proizvodnju kilograma gotovog proizvoda.

Posebni uslovi za proizvode sa manje šećera

Izmenama se uvodi dodatni izuzetak od opštih zahteva za minimalan sadržaj rastvorljive suve materije.

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Taj izuzetak obuhvata proizvode koji ispunjavaju uslove za nutritivnu izjavu "smanjen sadržaj šećera“, u skladu sa propisom koji uređuje nutritivne i zdravstvene izjave.

To ne znači da će svi džemovi morati da imaju manje šećera. Odredba se odnosi na proizvode koji ispunjavaju uslove da nose ovu izjavu.

Marmelada od citrusa dobija precizniji naziv

Proizvođači će moći da reč "citrusa“ zamene nazivom upotrebljene vrste citrusnog voća. Tako naziv može da precizira od kojeg je citrusnog voća proizvod napravljen.

Ova izmena odnosi se na kategoriju marmelade uređenu članom 10. pravilnika, a ne na preimenovanje svih voćnih namaza.

Menjaju se pravila za sastojke i deklaracije

U odredbe koje uređuju dodavanje pojedinih sokova uvode se i njihove koncentrisane varijante. Izmene obuhvataju voćni sok, sok od citrusa, sok od crvenog voća i sok od cvekle, uz ograničenja za vrste proizvoda u koje se mogu dodavati.

Briše se i odredba kojom je konzervisanje sirovina sumpor dioksidom ili njegovim solima bilo navedeno među dozvoljenim postupcima prerade. Ta odredba ranije je predviđala izuzetak za sirovine namenjene ekstra proizvodima i poštovanje dozvoljenih količina prema propisima o aditivima.

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Izmene predviđaju i da se navod propisan članom 25. nalazi u istom vidnom polju kao naziv proizvoda.

Primena od januara 2028, prelazni rok do kraja juna

Prema dostavljenom dokumentu, pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije“, dok primena počinje 1. januara 2028. godine.

Proizvodi koji su do početka primene već upakovani i deklarisani, a ne ispunjavaju nove uslove, moći će da ostanu u prometu do isteka roka trajanja, ali najkasnije do 30. juna 2028. godine.

To znači da prelazni period ne produžava rok trajanja proizvoda. Ako on ističe ranije, proizvod ne može ostati u prodaji do kraja juna samo na osnovu ove odredbe.