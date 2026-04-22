Grad Kragujevac je u okviru inicijative Povelje gradonačelnika, koju podržava Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), dobitnik prestižne nagrade "Zeleni šampioni 2026". Na 21. Generalnoj skupštini NALAS-a, održanoj u rumunskom gradu Sibiju, Kragujevac je prepoznat kao jedan od tri regionalna lidera u sprovođenju održivih rešenja u oblasti energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i održive mobilnosti. U ime grada Kragujevca, nagradu je primila je Ana Radojević, energetski menadžer koja je na regionalnom događaju u Rumuniji predstavila projekte i dostignuća grada u ovoj oblasti.

Poseban značaj priznanja istakao je Marko Janković, član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima, koji je u svom obraćanju na generalnom zasedanju krovne organizacije nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti, naglasio da su zeleni projekti temelj razvoja grada. On je rekao da kroz ovakve inicijative Kragujevac ne samo da unapređuje ekološku sliku, već i stvara moderan investicioni ambijent.

Prema njegovim rečima, ulaganje u održivu infrastrukturu i energetsku tranziciju direktno doprinosi podizanju kvaliteta života građana i privlačenju novih, društveno odgovornih investicija. Izrazivši zadovoljstvo što je bio član delegacije Republike Srbije, Janković se zahvalio energetskom menadžeru na kvalitetnim projektima koje vodi, kao i na njihovom uspešnom predstavljanju na skupštini.

Priznanje "Zeleni šampioni" dodeljuje se gradovima čiji projekti služe kao model za druge sredine. Cilj ove inicijative je da prepozna i promoviše gradove i opštine u regionu koji pokazuju liderstvo, inovativnost i konkretne rezultate u sprovođenju klimatskih politika i zelene tranzicije na lokalnom nivou.

- Nagrada je potvrda strategije Grada Kragujevca ka energetskoj tranziciji, smanjenju emisije štetnih gasova i stvaranju zdravije i održivije životne sredine za sve naše sugrađane - poručila je Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca.

Na 21. Generalnoj skupštini NALAS-a i forumu Evropske unije i zemalja jugoistočne Evrope uzele su učešće delegacije Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Turske, Bugarske, Ukrajne, Moldavije i domaćina iz Rumunije. Skupštini je prisustvovao i Juan Mindao, potpresednik Kineske asocijacije gradova, a za novog predsednika NALAS-a izabran je Emil Daići.