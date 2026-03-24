Slušaj vest

Niš bi u narednom periodu mogao da dobije savremeni Data centar, a prema najavama gradskih vlasti, početak izgradnje očekuje se krajem ove ili početkom sledeće godine.

Kako je kazao Ivan Blagojević, član Gradskog veća Niša, za lokaciju budućeg data centra izabrana je parcela u okviru kompleksa Tehnis, na prostoru sadašnje kasarne, dok su u toku razgovori sa Ministarstvom odbrane o promeni namene zemljišta i paralelno se radi na izradi novog Generalnog urbanističkog plana.

Osim što će doprineti razvoju IT infrastrukture i privlačenju investicija, ovaj projekat mogao bi da ima i dodatne koristi za građane, piše Jugmedia. Planirano je da se otpadna toplotna energija iz data centra koristi za zagrevanje domaćinstava.