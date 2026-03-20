Drama sa točenjem goriva na slovenačkoj strani granice se nastavlja. U Šentilju je danas nestalo goriva, a brojni vozači su se po zalihe uputili ka Pesnici, pa čak i do Maribora. Kolone Austrijanaca koji dolaze da toče gorivo u Sloveniji danas su dočekale neprijatne vesti - benzinske pumpe u Šentilju ostale su bez goriva.

Situacija se brzo proširila i na društvenim mrežama, gde su korisnici pisali o praznim rezervoarima i dugim redovima.

- Na benzinskoj pumpi sam bila već u 8.15, ali dizela više nije bilo - napisala je jedna korisnica.

Druga joj je savetovala da ode osam kilometara dalje, do Pesnice, gde su već ranije obavestili mušterije da nemaju više lož-ulja i da punjenje u kanistere nije dozvoljeno.

Jedan korisnik je čak pozvao pumpu u Šentilju kako bi proverio kada stižu nove zalihe.

- Navodno bi dizel trebalo da stigne popodne - preneo je drugima i dodao:

- Ja ću već u 16 časova stati u red.

„Zar vas nije sramota?”

Na forumima se razvila burna rasprava. Dok su se neki pitali da li se isplati voziti do Maribora gde još ima goriva, drugi su bili mnogo oštriji.

- Najbolje da stojite pet sati u redu samo da uštedite osam ili deset evra. Da li ste vi normalni? - napisao je jedan komentator.

Pojavili su se i ozbiljni prigovori na račun Austrijanaca.

- Zar vas nije sramota? Slovencima praznite benzinske pumpe. Zagušujete puteve automobilima, put kroz Šentilj je potpuno blokiran. Pomislite na ljude koji tamo žive i kojima je gorivo zaista potrebno - napisala je jedna korisnica.

Da su tvrdnje tačne, moglo se videti i na licu mesta. Na pumpi u Šentilju točilice su bile prekrivene, ali su pojedini vozači sa austrijskim tablicama ipak pokušavali da dođu do goriva. Na pumpi su pitali da li ga ima, a odgovor je bio kratak: "Nestalo je!"

Očaj vozača i lokalnog stanovništva

Među ljudima se osećalo veliko nezadovoljstvo. Porodica koja je došla iz Lipnice pitala je:

- Molimo vas, možete li nam reći gde još ima goriva? Nismo uzalud prelazili granicu.

Vozač iz Lebringa uspeo je da kupi samo cigarete, pa je odlučio da gorivo potraži u Mariboru.

- Šta da radim, negde ću već natočiti - rekao je, odmahujući rukom na pitanje da li mu se to isplati.

Posebno ogorčen bio je vozač kamiona koji je planirao da nastavi put ka Austriji.

- Ovako nešto još nisam doživeo. Da li smo u ratu? - zapitao se.

Ni lokalno stanovništvo nije krilo zabrinutost. Neki su imali razumevanja:

- I mi bismo išli preko granice da je tamo jeftinije.

Međutim, drugi su smatrali da je situacija otišla predaleko.

Jedan meštanin srednjih godina iz Šentilja upozorio je:

- Slovenci ne bi bili toliko pohlepni da dolaze sa kanisterima. Ovo je preterano.

Prema njegovim rečima, ljudi dolaze čak iz Graca i okoline, ali dodaje da u takvoj računici nema logike:

- Sa tolikom vožnjom zapravo ništa ne uštede.