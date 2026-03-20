Rast cena benzina već opterećuje budžete američkih domaćinstava, dok velika većina građana očekuje dalji rast troškova goriva usled sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji ograničava globalne isporuke nafte, pokazalo je novo istraživanje agencije Rojters i Ipsos.

Prema anketi, 55 odsto ispitanika navelo je da su njihove finansije bar "donekle" pogođene poskupljenjem goriva, dok je 21 odsto onih koji osećaju posledice ocenilo da je uticaj "veoma veliki".

Čak 87 odsto Amerikanaca smatra da je verovatno da će cene goriva dodatno rasti u narednih mesec dana.

Istraživanje pokazuje i da većina građana očekuje da će SAD pokrenuti opsežne kopnene vojne operacije u Iranu, iako malo njih podržava takav potez.

Američki predsednik Donald Tramp se vratio na vlast prošle godine uz obećanja da će obuzdati inflaciju i pokrenuti ekonomski rast, ali se mali broj Amerikanaca slaže da je to ostvareno.

Takođe, čak 63 odsto stanovnika SAD ne odobrava način na koji Tramp upravlja troškovima života, što je rast u odnosu na 41 odsto neposredno nakon njegovog povratka u Belu kuću, dok je podrška po tom pitanju pala sa 35 na 29 odsto.

Samo 35 odsto ispitanika smatra da Tramp uspešno vodi ekonomiju SAD, pokazuje anketa sprovedena onlajn na uzorku od 1.545 odraslih građana, uz marginu greške od oko tri procentna poena.