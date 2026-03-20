Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 212 dinara za litar, a benzina 188 dinara. Ako poredimo sa prethodnim iznosima, evrodizel je u odnosu na prošlu nedelju poskupeo za 4 dinara, a benzin za 2 dinara.

Cene naftnih derivata važiće do 27. marta.

Predsednik Srbije saopštio je nove cene goriva nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, istakavši da bi bez intervencije države i smanjivanja akciza. cene bile neuporedivo veće.

- Današnja cena goriva bi bila 257 dinara, sa svim dažbinama koje su ranije uračunate. To je cena dizela dakle. Mi smo rekli 20 odsto, to je 15 dinara manje, kad se skine od akcize koja je 75 dinara. To dođe do 242 dinara. Danas je na pumpama 208 dinara. Razlika u ceni između 208 i 242 je 34 dinara. Mi ćemo danas, ići na povećanje na 212 dinara. Benzin raste za samo 2 dinara. Imaćemo razliku od 30 dinara. Danas ćemo smanjiti akcize za još 40 odsto, gotovo se odričemo prihoda da bismo držali ovu cenu. I držaćemo je nedeljama, osim ako nafta ne ode na 200 - rekao je on.

Vlada Srbije juče je donela odluku da se iz naftnih rezervi pusti 40.000 tona dizela, kao još jednu u nizu mera za sprečavanje naglog skoka cena naftnih derivata na pumpama.

Pored toga, Vlada je na jučerašnjoj sednici odlučila i da se zabrana izvoza nafte i naftnih derivata produži do 2. aprila 2026. godine. Na snazi je i mera o smanjenju državnih akciza na gorivo.

OFAC produžio licencu

- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovestio sinoć, noćas su stigle dobre vesti iz SAD-a. Produžetak licenca za gotovo mesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Pored toga, za četiri dana ističe i rok koji je OFAC dao da se postigne dogovor o izlasku ruskog kapitala iz NIS, i preuzimanju od strane mađarskog MOL-a.