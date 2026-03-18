Evropski berzanski indeksi su danas u porastu, cena nafta Brent je malo pala, ali je i dalje na visokom nivou od 102 dolara po barelu, dok tržišta iščekuju odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama koja će biti saopštena u 19.00 časova.

Tržišni analitičari očekuju da će Fed zadržati kamatne stope na istom nivou, u rasponu između 3,5 i 3,75 odsto, a pratiće i eventualne komentare predsednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela o tome da li će rast cena nafte uticati na monetarnu politiku u budućnosti, prenosi CNBC.

Fed će takođe objaviti svoje najnovije prognoze o ekonomskom rastu, inflaciji i kamatnim stopama za naredne godine, poznate kao Rezime ekonomskih projekcija.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,62 odsto na 23.878,76 poena, francuski CAC 40 za 0,76 odsto na 8.032,76 poena, britanski FTSE 100 za 0,27 odsto na 10.434,21 poen, a moskovski MOEX za 0,37 odsto na 2.864,17 poena.

Cena sirove nafte je pala za 4,32 odsto na 93,913 dolara za barel, a nafte Brent za 1,2 odsto na 102,171 dolar po barelu.

Evropski fjučerski gasa za april su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 50,5 evra za megavat-sat.

Cena zlata je pala na 4.994,35 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9129 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,15297 dolara, što je za 0,1 odsto manje nego na početku trgovine.

Prema podacima sa američkih berzi, vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na zatvaranju trgovanja u utorak porasla za 0,1 odsto na 46.993,26 poena, S&P 500 za 0,25 odsto na 6.716,09 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,47 odsto na 22.479,53 poena.