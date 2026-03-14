Ratovi počinju bombama, ali završavaju praznim novčanicima građana. Dok se Bliski istok pretvara u ruševine, svet strepi od novog ekonomskog cunamija. Da li nas čeka nova inflacija, skok cena energenata i globalna recesija?

Nemanja Antić Foto: Kurir Televizija

Antić kaže da osiguravajuće kompanije širom sveta procenjuju da prosečan američki vojnik košta preko 3 miliona dolara, a Amerikanci su procenili da ih ovaj rat košta preko 1 milijardu dolara dnevno:

- Preko 1000 milijardi godišnje Amerikanci troše na NATO. Pored toga, postoje troškovi vojnih operacija, koji se se takođe računaju u troškove gubitaka, a njih prave i kompanije koje su u vlasništvu arapskih zemalja. Arapkse zemlje su takođe proračunali svoje troškove na milijardu dnevno.

Američke kompanije profitirale

Od prvog dana intervencije na Iran, Antić je istraživao desetak američkih i evropskih komapanija. Kaže da je ceo sektor izvoza nafte sa američkih berzi zaradio preko 250 milijardi eura kapitalizacije rasta cena akcije na berzama u tom vremenu:

- Iako su opšti indeksi pali, ovaj sektor je rastao. Najveći vlasnici ovih firmi su američki investicioni fondovi. Oni su zaradili oko 250 milijardi dolara. Jeste, izgubili su 4 milijarde u ratu ali su na drugi način zaradili 20 puta više.

Japan i Južna Koreja uzimaju 60,70% persijsko-arapske nafte koje sada menjaju:

- Amerika je najveći i proizvođač i potrošač nafte. Kada je počela dpecijalna vojna operacija u Ukrajini, Evropi je ponuđena američka nafta koja je bila skuplja od ruske, ali sada kada je pogledamo, ona nije toliko skupa ako je berzijska cena 110. Amerikanci su ušli u fazu gde mogu da im prodaju naftu po većoj ceni od ruske. Trenutno je situacija za Ameriku 3:0 u odnosu na druge zemlje - kaže Antić.

Ormuski moreuz

Mijušković tvrdi da se Ormuskim moreuzom prevozi od 20 do 21 miliona barela nafte, te da alternativne rute ne mogu da prebace ni petinu od ukupne količinena dnevnom nivou, koje se izvoze ovim putem:

Veljko Mijušković Foto: Kurir Televizija

- Primarni cilj je da se poremeti snabdevanje prema istočnim ekonomijama. Ako gledamo stranu tražnje, tu postoje neke evropske zemlje, ali dominantno govorimo o Kini, Japanu, Južnoj Koreji. Dolazak Amerike na ovo područje podrazumeva zauzimanje tih naftnih nalazišta i osiguravanje da će ova druga strana biti uskraćena. Ultimativni cilj je udar na Kinu, budući da je ona njihov glavni ekonomski konkurent.

Dodaje i da u ovom procesu, može da profitira i Ruska Federacija jer je Tramp najavio i mogućnost kupovine njihove nafte.

Oberknežev kaže da u Persijskom zalivu postoji 2500 tankera koji čekaju da isplove, dok njih 900 čeka sa druge strane Ormuskog moreuza da uplove:

Nebojša Oberknežev Foto: Kurir Televizija

- Postoji 7 zalivskih zemalja, 21 i% nafte tu protekne u toku dana ili 1,5% nafte tuda protekne tokom dana ili od 15 do 17% svetskog gasa. Jedina zemlja koja je spašena je Saudijska Arabija. Ona izvozi 6 miliona barela na dnevnom nivou. Preko Sueckog kanala može da napaja određen deo Evrope - kaže Oberknežev i dodaje:

- Najveći proizvođači LMG-a su Sjedinjene Američke Države, Katar i Australija. 400- 410 miluona tog gasa se proizvodi godišnje, a Katar ima 7 miliona. Najviše taj gas uzima Evropa.

