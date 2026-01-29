Slušaj vest

Proizvodi sa ekonomije Okružnog zatvora u Smederevu predstavljeni su danas po drugi put na Međunarodnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2026“.

Voće sa zatvorske ekonomije

Na sajmu su predstavljene voćne rakije „Aps“ proizvedene od jabuka, šljiva, dunja i kajsija koje se uzgajaju na ekonomiji ovog zavoda, koja se prostire na skoro dva hektara.

Rakije „Aps“, od tri vrste voća - kajsije, dunje i šljive, prošle godine su dobile zlatne medalje za kvalitet na 92. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je jedan od najvećih u ovom delu Evrope.

Kvalitet proizvedene rakije se godinama unazad proverava u Enološkoj stanici iz Vršca. Voće se čuva u hladnjači, kapaciteta 100 tona robe, opremljenoj po HASSAP standardu. Osim hladnjače za voće, na ekonomiji se nalaze i dve komore za povrće, kapaciteta od po 8 tona.

Osuđenici rade na pomoćnim poslovima

U procesu pravljenja rakije osuđenici iz otvorenog i poluotvorenog odeljenja su angažovani na pomoćnim poslovima, poput branja voća, njihovog pranja i čišćenja i drugih poslova koje mogu da nauče od instruktora u ovom zavodu.

Voćne rakije Aps koje prave osuđenici na ekonomiji okružnog zatvora u Smederevu izložene na sajmu voćarstva i vinogradarstva "Agro Belgrade 2026". Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

U stolarskoj radionici osuđenici izrađuju drvenu ambalažu za rakiju koja je takođe prikazana posetiocima sajma.

"Agro Belgrade 2026“ spada u vodeći regionalni sajamsko-konferencijski događaj u oblasti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva koji okuplja više od 500 izlagača, uključujući i predstavnike najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi.