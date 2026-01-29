Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić održao je u Ministarstvu sastanak sa predstavnicima Unije proizvođača svinja Srbije, na kom su razmotrena aktuelna pitanja u sektoru svinjarstva, u uslovima poremećaja na domaćem i međunarodnom tržištu.

Proizvođači su tokom razgovora ukazali na izazove sa kojima se suočavaju, pre svega u pogledu kretanja otkupnih cena, troškova proizvodnje, uvoza mesa i prasadi, kao i posledica koje na proizvodnju imaju mere biosigurnosti usled pojave afričke kuge

svinja.

Glamočić je istakao da razume zabrinutost proizvođača i da Ministarstvo kontinuirano prati stanje na tržištu, uzimajući u obzir interese domaće proizvodnje, ali i obaveze Republike Srbije u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma i važećih propisa. Posebno je naglašeno da tržišne prilike nije moguće rešavati administrativnim merama poput zabrane uvoza, jer postoji rizik od kontramera koje bi mogle ugroziti i druge sektore poljoprivrede.

Ministar je dodao da Srbija u sektoru mesa više izvozi nego što uvozi i da je granica „dvosmerna ulica“. Na sastanku je ukazano da su tržišni poremećaji deo šire globalne situacije, te da formiranje cena zavisi od ponude i potražnje na domaćem i međunarodnom tržištu.

Podsetio je da država ne može administrativno određivati cene, ali da može delovati kroz sistemske mere i zakonske okvire.

- Globalna kretanja i poremećaji u trgovinskim odnosima između Evropske unije, SAD i Kine doveli su do značajnog pada cena svinjskog mesa na evropskom tržištu, što se odrazilo i na Srbiju i stvara dodatni pritisak na domaće proizvođače. Svi očekuju od države da ima čarobni štapić da možemo sve da rešimo, a ne shvataju da takve stvari reguliše tržište - naveo je ministar.

Glamočić je, međutim, podsetio prisutne da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede učestvovalo u izradi Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, koji će unaprediti zaštitu proizvođača u lancu snabdevanja. Naglasio je i da se redovno

sprovode mere nadzora u oblasti veterinarske kontrole i biosigurnosti, u skladu sa stručnim standardima, kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti.

Ministar je predstavnike Unije proizvođača svinja Srbije upoznao sa merama koje država preduzima i planira da realizuje kako bi se dodatno olakšalo bavljenje svinjarstvom. Konkretno je dogovoreno da se omogući uvoz prasadi za tov, jer proizvođači žele sa tim da nastave, a domaća proizvodnja nije dovoljna da zadovolji potrebe tovljača svinja. Podsetio je da su postojali određeni

problemi sa uvozom prasadi, da neki proizvođači kupuju domaću prasad za tov, dok ih neki uvoze, jer ih ipak nemamo dovoljno.

- Nemamo ih dovoljno zato što je Srbija specifična. Mi veoma mnogo prasadi koljemo, što nije baš karakteristika u drugim zemljama - takvo smo tržište i zato smo se dogovorili da im to omogućimo - rekao je ministar.

Dodao je da su dogovorene i mere u cilju smanjenja troškova koje proizvođači imaju prilikom veterinarskih procedura, kroz pojednostavljenje postupka i smanjenje broja uzoraka, kako bi finansijsko opterećenje bilo manje. Glamočić je rekao i da je sagovornike informisao o tome da je uredba o obeležavanju mesa i mesnih prerađevina u domaćim trgovinama u završnoj fazi izrade i

da će biti spremna u naredne dve do tri nedelje najkasnije.

Pored toga, Ministarstvo radi i na uvođenju sistema plaćanja po kvalitetu mesa na liniji klanja, koji će, kako je najavljeno, biti uveden od naredne godine.

- To je kompleksan sistem koji zahteva vreme za uvođenje, ali će doneti korist i proizvođačima i potrošačima, jer će se meso plaćati u skladu sa kvalitetom - pojasnio je ministar Glamočić.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostaje otvoreno za dijalog sa svim poljoprivrednim proizvođačima i nastaviće da, u okviru svojih nadležnosti, traži održiva rešenja sa ciljem očuvanja domaće proizvodnje, stabilnosti tržišta i zaštite poljoprivrednika i potrošača.