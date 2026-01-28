Slušaj vest

Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnim član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je predviđao neradnu nedelju u prodavnicama. Sud je ocenio da ta odredba krši slobodu preduzetništva zagarantovanu Ustavom, kao i princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika/trgovaca omogućeno obavljanje delatnosti nedeljom i na državne i druge praznike, dok je drugoj to zabranjeno, saopštio je Ustavni sud.

- Ustav jasno propisuje razloge zbog kojih se sloboda preduzetništva može ograničiti (radi zaštite ljudskog zdravlja, životne sredine, prirodnih resursa, kulturne baštine ili bezbednosti i odbrane Crne Gore) i zakonodavac ne može samovoljno uvoditi nova ograničenja van ovih ustavnih okvira, niti bez jasno utvrđenog legitimnog cilja u javnom interesu - istaknuto je u saopštenju.

Tako što je jednoj grupi preduzetnika (apotekama, poslastičarnicama, pekarama, kioscima za štampu, suvenirnicama, cvećarama, prodavnicama pogrebne opreme, zaštite bilja, benzinskim pumpama, pijacama i dr.) dozvolio rad, a drugoj ne, zakonodavac je stavio jednu grupu privrednika u neravnopravan položaj u odnosu na drugu, pojašnjeno je.

- Takva zabrana nema objektivno i razumno opravdanje sa aspekta ustavne obaveze države da svim preduzetnicima obezbedi jednak položaj na tržištu. Osim toga, zabrana rada nedeljom i na državne i druge praznike samo za određene trgovce ograničila je ljudska prava i slobode i narušila ustavni princip poštovanja zakonskih propisa - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ograničavanje ljudskih prava i sloboda mora biti u granicama Ustava, da služi legitimnom cilju u javnom interesu i da postoji srazmernost između korišćenih sredstava i cilja koji se želi postići.

- U postupku pred Ustavnim sudom utvrđeno je da pri donošenju ukinute odredbe nije bio preciziran cilj njenog donošenja, odnosno zbog čega je smatrano neophodnim i opravdanim zabraniti rad veleprodajnih i maloprodajnih objekata nedeljom i na državne i druge praznike, niti su jasno definisani izuzeci od ove zabrane. Ustavni sud ne utiče na pravo zakonodavca da obavljanje veleprodajne i maloprodajne trgovine nedeljom reguliše na drugačiji način, ali uz poštovanje osnovnih ustavnih vrednosti i zaštićenih ustavnih dobara, na šta je ukazao ovom odlukom. Zabrana rada prodavnica nedeljom i na državne i druge praznike ostaje na snazi do objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore, o čemu će Sud blagovremeno obavestiti javnost - zaključuje se u saopštenju nakon sednice Ustavnog suda.