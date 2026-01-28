Slušaj vest

Minneapolis Skyways predstavlja jedinstvenu mrežu zatvorenih pešačkih mostova koji povezuju druge i treće spratove brojnih zgrada u centru Mineapolisa, najvećeg grada savezne države Minesote. Ovaj sistem omogućava kretanje između poslovnih zgrada, hotela, banaka, restorana, prodavnica, teretana, lekarskih ordinacija, ali i crkve i pozorišta, bez izlaska na ulicu.

Skyway System osmišljen je kako bi se građanima i posetiocima omogućilo brže kretanje kroz grad, izbegavanje saobraćajnih gužvi, kao i zaštita od oštrih zima i loših vremenskih uslova. Ukupna dužina ovih natkrivenih prolaza iznosi oko 15 kilometara, a svakodnevno ih koristi gotovo 300.000 pešaka. Kako su vlasnici pojedinih delova sistema same zgrade, ne postoji jedinstveno radno vreme. Većina prolaza otvorena je radnim danima od 6.30 ujutru do 22 sata, dok je vikendom radno vreme skraćeno.

Skyways povezuje širok spektar objekata, od kancelarija i hotela do restorana, prodavnica i zdravstvenih ustanova. Pojedine stambene zgrade takođe su uključene u sistem, što stanarima omogućava da žive, rade i obavljaju kupovinu u centru grada, a da pritom uopšte ne izlaze napolje. Ponuda sadržaja je veoma bogata, pa se preporučuje preuzimanje Skyway aplikacije i korišćenje GPS-a prilikom obilaska. Kada je reč o gastronomiji, posetiocima su dostupni restorani raznih kuhinja, poput Sushi Takatsu (japanska), Kadai Indian Grill (indijska), Sorrento Cucina (italijanska), Naf Naf (bliskoistočna) i La Loma Tamales (meksička).

Prve nadzemne gradske prolaze projektovao je Lesli Park početkom šezdesetih godina prošlog veka, a izgradnju je realizovala kompanija Crown Iron Works. Njegova ideja bila je da stanovnicima centra Mineapolisa obezbedi prostor sa prijatnom klimom tokom cele godine. Prva dva prolaza povezala su Northstar Center sa zgradom Northwestern banke i zgradom Roanoke. Prolaz ka Northwestern banci završen je 1962. godine, dok je prolaz do zgrade Roanoke izgrađen godinu dana kasnije, a i danas je u upotrebi.

Među brojnim objektima povezanim Skyway sistemom nalaze se i Convention Center, Target Center, Wells Fargo Center, City Hall i University of St. Thomas, što omogućava obilazak centra grada bez izlaska na otvoreno.

Snalaženje u ovoj mreži prolaza nije uvek jednostavno, pa nije retkost da se posetioci izgube. Najjednostavniji savet je da pogledate nagore, kada uočite prolaz, uputite se ka zgradi u kojoj se nalazi, popnite se na drugi sprat i nastavite istraživanje.