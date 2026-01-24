Slušaj vest

Premijer Srbije prof.dr Đuro Macut izjavio je danas da potpisivanje sporazuma vlada Srbije i Republike Srpske za renoviranje i rekonstrukciju pruge na potezu Višegrad - Mokra Gora predstavlja otvaranje novog polja saradnje i nastavak zajedničkih napora da se ujedine kulturne i privredne i druge veze srpskog naroda sa obe strane Drine.

Macut je, u izjavi novinarima nakon sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem na Tari i potpisivanja Protokola o obrazovanju Mešovite radne grupe za Projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između vlada Srbije i Srpske, kazao da je to jedan od temeljnih sporazuma koji učvršćuje posebne i specijalne veze.

Pojasnio je da se radi o projektu za renoviranje i rekonstrukcije pruge na potezu između Višegrada i Mokre Gore koja, kako je rekao, seže u daleku prošlost, odnosno u početak 20. veka, kada su zapravo pruge uskog koloseka bile dominantne u ovom delu Evrope.

"Potpisivanjem ovog sporazuma otvaramo novo polje u saradnji, ali i zapravo nastavljamo naše napore da ujedinimo naše i kulturne, i privredne, i ekonomske, i infrastrukturne, i druge veze koje imamo sa našim narodom sa leve obale Drine i da na ovaj način postavimo temelje jednoj kontinuiranoj dugačkoj saradnji", kazao je Macut.

Premijer Srbije je dodao da je upravo potpisivanje ovakvog jednog dogovora početak priče koja će utvrditi dobar temelj ka infrastrukturi u ovom delu Srbije i Republike Srpske, ali i da će zapravo postaviti temelj formiranju Višegrada i Andrićgrada kao kulturnom stecištu i Srba i naroda koji žive sa obe strane Drine, ali i šire.

- Mislim da će to postati jedan i kulturni, ali i prosvetni, nadam se, i turističko-ekonomski centar koji apsolutno ima svoj potencijal. Na ovaj način ćemo zapravo pokazati da vodimo računa i o našoj istoriji, da obeležavamo ime i naših zemalja i gradova koji nas spajaju, ali i ljudi koji su doprineli da se kultura Srba i Srbije - naveo je premijer Srbije.

Macut je dodao da će formiranje Andrićevih dana biti jedna dobra posledica ovog sporazuma, ali i početak organizovanja velike aktivnosti da se uvede u tradiciju i da postane tradicionalno susretanje naroda oko Drine.

Premijer Srbije je naveo i da je danas razgovarao sa Minićem i u vezi sveukupne saradnje i sveukupnih planova Srbije i Republike Srpske, a koji se tiču pre svega oblasti i kulturne i prosvetne saradnje, obrazovne, ali i zdravstvene.

Macut je podsetio da saradnja u oblasti zdravstva postoji već više godina, potpuno jasno definisana, bez barijera vezanih za odlazak pacijenata iz Republike Srpske u Srbiju.

- Nadam se da ćemo napraviti slične dogovore i u drugim poljima - rekao je Macut i najavio otvaranje velikih infrastrukturnih projekata, kao što su dovršavanje putnog pravca između obala Drine, ali i da se aerodrom u Trebinju aktuelizuje.

Macut je precizirao da, kada je reč o aerodromu u Trebinju, razmatraju mogu li da se ubrzaju poslovi na otvaranju i dodao da bi otvaranje tog aerodroma bilo od izuzetne važnosti za južni deo Republike Srpske.

Izrazio je nadu da je današnji sastanak samo početak međusobnih susreta koji bi trebalo da se intenziviraju sa ciljem da se govori o konkretnim planovima.

- Naše vlade su potpuno operativno spremne i sposobne da bilo koje projekte u ovim oblastima sprovedu - rekao je Macut.