Predmet nabavke obuhvata realizaciju sistema "projektuj i izgradi" na naplatnim stanicama Vrba, Kamidžora, Maradik, Kuzmin, Sremska Rača, Vranjska Banja i Batočina, koje se grade ili dograđuju u okviru nastavka izgradnje ključnih putnih pravaca – Moravskog koridora (Požega–Preljina), autoputa Kuzmin–Sremska Rača i autoputa A1.

Kako je navedeno u dokumentaciji, sve naplatne stanice biće uklopljene u zatvoreni sistem naplate putarine, pri čemu su pojedine planirane kao bočne, a stanica Sremska Rača kao čeona naplatna stanica. Radovi su planirani za realizaciju tokom 2026. godine.

Osim izgradnje objekata, tender obuhvata kompletnu izradu projektno-tehničke dokumentacije, od idejnog rešenja do projekta izvedenog objekta, kao i izvođenje građevinsko-zanatskih radova, ugradnju elektroenergetskih, hidrotehničkih, telekomunikacionih, signalnih i mašinskih instalacija.

Poseban segment nabavke odnosi se na isporuku i ugradnju savremene opreme za naplatu putarine, video-nadzor procesa naplate, alarmne sisteme i stabilne sisteme za dojavu požara, koji moraju biti u potpunosti kompatibilni sa postojećim sistemom naplate putarine u Srbiji.

Predviđena je i ugradnja dodatnih sadržaja na naplatnim stanicama, uključujući solarne elektrane na nadstrešnicama, snage do 80 kW u zavisnosti od lokacije, kao i punjače za električna vozila.

Rok za podnošenje ponuda je 20. februar.

Biznis Kurir/eKapija

