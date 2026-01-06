Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali otkrio je nedavno, gostujući na RTS-u, da je 5.500 mladih rešilo stambeno pitanje upravo kroz te kredite.

Ova mera je produžena i na 2026. godinu kada je u Skupštini Srbije usvojen Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate.

Za tu svrhu obezbeđeno je dodatnih 200 miliona evra, dok je 2025. godine garantna šema vredela 400 miliona evra.

Očekuje se da uz pomoć ovih sredstava do prvog stana dođe ukupno oko 7.500 mladih.

O programu kredita za mlade

Najvažnija i najveća olakšica koje pruža ovaj program je učešće od svega jedan odsto, za razliku od standardnih 20 odsto koje banke traže da bi odobrile kredit.

Druga olakšica je subvencionisana fiksna kamatna stopa prvih šest godina. Naime, klijent plaća dva odsto fiksno, a država dodaje banci još 1,5 odsto. Nakon šeste godine nastavlja se otplata po varijabilnoj kamatnoj stopi koja se sastoji od šestomesečnog euribora (trenutno 2,35 odsto) i fiksne marže od dva odsto.

Takođe, jedna od glavnih promotivnih prednosti ovih kredita je što ih mogu dobiti i mladi koji nemaju posao, naravno uz jemstvo.

Ko može da aplicira? Mladi od 20 do 35 godina koji nemaju nekretninu u vlasništvu.

Državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji.

Zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, preduzetnici, poljoprivrednici, samostalni umetnici ili nezaposleni uz kreditno sposobnog jemca iz porodice.

Koliki iznos kredita je dostupan?

Maksimalni iznos kredita: 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Rok otplate: do 40 godina.

Minimalno učešće: 1%.

Kolika je kamatna stopa?

Prvih 6 godina fiksna kamatna stopa do 3,5%, uz subvenciju države od 20% kamate.

Nakon toga: EURIBOR + 2%.

Koje nekretnine dolaze u obzir?

Stan, kuća, zemljište sa građevinskom dozvolom.

Novogradnja, starogradnja ili objekti u izgradnji sa završenih najmanje 60% radova.

Ostali uslovi

Korisnici su u obavezi da žive u nekretnini najmanje 6 godina.

Nekretnina ne sme biti izdata niti prodata u tom periodu.