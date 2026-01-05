Slušaj vest

Tokom tog perioda zainteresovana javnost imaće priliku da dostavi komentare, predloge i sugestije na predložena zakonska rešenja.

Kako je najavljeno, Nacrt zakona biće predstavljen 23. januara u Privrednoj komori Srbije, sa početkom u 10 časova, kada će biti detaljno objašnjeni ciljevi zakona, ključna rešenja i očekivani efekti njegove primene.

Iz Ministarstva ističu da je osnovni cilj Zakona o trgovačkim praksama sprečavanje nepoštenih poslovnih postupaka i uspostavljanje fer i transparentnih odnosa između svih učesnika na tržištu – trgovaca, proizvođača, prerađivača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Pojedini nameti koji su do sada predstavljali dodatni trošak za dobavljače i proizvođače biće ovim zakonom trajno zabranjeni, dok će drugi biti dozvoljeni isključivo pod jasno definisanim i precizno propisanim uslovima.

U MUST navode da je Nacrt zakona u velikoj meri izrađen po uzoru na rešenja koja se već primenjuju u Evropskoj uniji, te da uvodi jasna pravila i precizne definicije dozvoljenih i nedozvoljenih trgovačkih praksi.

Primena zakona, kako se ističe, treba da doprinese unapređenju funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i stvaranju uslova za stabilnije i transparentnije formiranje cena. Zakon je deo šireg seta sistemskih mera usmerenih ka izgradnji zdravog i održivog poslovnog ambijenta, zasnovanog na savremenoj evropskoj regulativi i dobroj praksi.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovanu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu i doprinese unapređenju zakonskog okvira kroz dostavljanje svojih predloga u predviđenom roku.