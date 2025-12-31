Slušaj vest

Sistem e-Otpremnica je počeo sa radom, a sutra, u četvrtak, 1. januara 2026. godine počinju sa primenom prve obaveze propisane Zakonom o elektronskim otpremnicama, koje se odnose na javni sektor i privredne subjekte koji posluju sa javnim sektorom, odnosno akciznim proizvodima, i koji treba da pristupe sistemu i počnu da ga upotrebljavaju. Podsećamo da je produkciono okruženje sistema elektronskih otpremnica dostupno na adresi eotpremnica.mfin.gov.rs.

Takođe, korisnici sistema na linku eotpremnica.efaktura.gov.rs/tekst/6169/produkcione-verzije-mobilnih-aplikacija.php mogu preuzeti produkcione verzije mobilnih aplikacija, dok uputstvo za pristup sistemu e-Otpremnica, kao i sve relevantne instrukcije, mogu preuzeti na adresi eotpremnica.efaktura.gov.rs. Sistem e-Otpremnica je razvijen, pre svega izlazeći u susret zahtevima privrede i kroz dijalog sa njenim predstavnicima. Sistem će pomoći korisnicima u smislu ubrzanja i olakšavanja procesa i logistike, a služiće i potrebama inspekcijskog nadzora, kao i fiskalne kontrole. Postepeno, očekuju se direktne uštede na strani privrede, pre svega na troškovima štampanja dokumenata i radnih sati kadrova koji učestvuju u administriranju transporta dobara. Važno je istaći i da će sistem e-Otpremnica omogućiti razmenu elektronskih otpremnica bez troškova za korisnike.

S obzirom da je sistem, kao i čitav proces oko njegovog uvođenja nov, izmenama Zakona o elektronskim otpremnicama, koje su početkom decembra usvojene u parlamentu, unesena je „ublazavajuća” norma - da se prilikom vršenja nadzora u prvih šest meseci ne uzimaju u obzir eventualne greške pri iskazivanju podataka u poslatim elektronskim otpremnicama i elektronskim prijemnicama. Dakle, propisane obaveze slanja navedenih dokumenata ostaju, njihovo kršenje praćeno je prekršajnim odredbama, ali uz period prilagođavanja u kome će za očigledno nenamerne greške u poslatim dokumentima postojati visok nivo tolerancije.

Napominjemo i da su izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskim otpremnicama, koje su donete 30. decembra 2025. godine, otklonjene mnoge potencijalne nedoumice u primeni propisa, a o čemu su budući korisnici sistema imali prilike da se informišu na okruglim stolovima koje su predstavnici Ministarstva finansija održali u poslednja dva meseca.

Primera radi, bliže je uređeno u kojim se situacijama e-otpremnica ne šalje uopšte, a u kojim je dovoljno poslati internu elektronsku otpremnicu. Takođe, jasno su definisana postupanja prilikom isporuka procenjenih količina dobara, kao i na koji način se evidentira kretanje dobara u slučaju uvoza, odnosno izvoza. Na inicijativu budućih korisnika, omogućeno je dodavanje određenih podataka u već poslatu elektronsku otpremnicu, bez zadiranja u sadržaj originalnog dokumenta.

Podsećamo i da je Ministarstvo finansija otvorilo brojne kanale komunikacije za pitanja i predloge u vezi sa sistemom e-Otpremnica - održavaju se redovne radionice o korišćenju sistema, što će se nastaviti i u 2026. godini, a već devet meseci dostupan je portal eotpremnica.efaktura.gov.rs na kome je sabran veliki broj odgovora na pitanja, uz objavljene tehničke i korisničke instrukcije. Portal sadrži kontakt formu, dok se za predloge može koristiti i adresa elektronske pošte: eotpremnice.predlozi@mfin.gov.rs

. I u narednom periodu, Ministarstvo finansija će, kroz dijalog sa korisnicima, nastaviti dalje da unapređuje pravni okvir i informaciono-komunikaciona rešenja na kojima se sistem e-Otpremnica zasniva.