Zvanični srednji kurs danas je 117,4123 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 11. decembar 2025: Narodna banka objavila današnji kurs dinara
Slušaj vest
Evro je juče vredeo 117,4214 dinara, što je najmanja vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine. Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši