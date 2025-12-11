Slušaj vest

Evro je juče vredeo 117,4214 dinara, što je najmanja vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine. Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.

