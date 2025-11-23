Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, to prestižno priznanje dodeljeno je u okviru međunarodne arhitektonske nagrade "Piranezi", a projekat je izabran među najboljim radovima koje su nominovali nacionalni selektori iz 11 evropskih zemalja.

Kancelarija za IT i eUpravu je kroz međunarodni konkursni postupak odabrala tim AKVS arhitekture, u saradnji sa Nacionalnom platformom "Srbija stvara", kao autore rešenja koje je danas prepoznato kao jedno od najznačajnijih savremenih arhitektonskih ostvarenja u regionu.

U saopštenju se ističe da je žiri "Piranezi nagrade" u svom izveštaju istakao da projekat "Ložionica" transformiše istorijsku železničku lokaciju Beograda kroz adaptivnu ponovnu upotrebu i novu arhitektonsku strukturu, stvarajući dinamičan dijalog između nasleđa i budućnosti.

Takođe, ocenili su i da projekat spaja javne programe, radne prostore i inventivne konstruktivne sisteme u jedinstvenu celinu sa snažnim uticajem na urbani kontekst grada.

Kako su istakli iz Kancelarije za IT i eUpravu navodi da to priznanje predstavlja veliko ohrabrenje za srpsku arhitekturu, praksu javnih konkursa u regionu i savremene javne investicije koje stavljaju inovacije, kulturu i otvorene prostore za građane u sam fokus razvoja.

Istakli su i da je projekat "Ložionica" realizovan zahvaljujući izuzetnoj saradnji širokog kruga stručnjaka, inženjera, konsultanata, izvođača i kreativnih timova tokom prethodnih pet godina. "Od prvobitne vizije Centra kreativnih industrija, preko sprovođenja arhitektonskog konkursa od strane Udruženja arhitekata Srbije, do izgradnje i otvaranja za javnost, 'Ložionica' danas predstavlja simbol novog, otvorenog i modernog Beograda", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za IT i eUpravu je takođe čestitala timu AKVS arhitekture i svim partnerima na ovom značajnom međunarodnom uspehu, koji potvrđuje da Srbija stvara, gradi i afirmiše projekte svetskog kvaliteta.