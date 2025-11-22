Slušaj vest

Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" (Wine Vision by Open Balkan) vinski i gastronomski događaj počinje danas na Beogradskom sajmu i traje do utorka, 25. novembra, saopštila je Vlada Srbije.

Inicijativa Otvoreni Balkan povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, a u sklopu četvrtog izdanja "Vinske vizije" okupiće 535 izlagača iz 34 države, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude regija sa svih kontinenata, dodaje Privredna komora Srbije (PKS). 

Tokom trajanja ove manifestacije biće organizovano i niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, ali i degustacija sa brojnim vinskim stručnjacima, nosiocima titule "Master of Wine", među kojima je i predsednik globalne organizacije vinskih stručnjaka Instituta Masters of Wine Rod Smit.

Pored toga, PKS najavljuje i 1.500 poslovnih sastanaka na B2B platformi koja omogućava direktno povezivanje proizvođača sa tržištima širom sveta.

"U finalu sajma, vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije nadmetaće se za titulu najboljeg, a ocene će dati međunarodni eksperti, uključujući i petoro stručnjaka sa titulom 'Master of Wine'. Osim vina, biće predstavljeni rezultati takmičenja 'Rakija Trophy'", dodaje se u saopštenju.

U okviru kulinarskog dela sajma, biće održana manifestacija "Food Vision", posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu. ; Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić otvoriće ovaj deo manifestacije danas u 12 časova, u Hali 4 Beogradskog sajma.

