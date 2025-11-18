Slušaj vest

U organizaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, danas je u Palati Srbija organizovan okrugli sto "Turizam i hotelijerstvo 2030: znanja i veštine koje traži tržište", čiji je fokus bio identifikovanje ključnih znanja, veština i kompetencija neophodnih za savremenu praksu turizma i hotelijerstva.

Ovom prilikom istaknuto je da turizam i ugostiteljstvo predstavljaju jednu od najotpornijih i najdinamičnijih privrednih sektora savremenog doba. Iako je u poslednjoj deceniji prošao kroz brojne izazove, turističko-hotelijerski sektor pokazao je izuzetnu izdržljivost, sposobnost transformacije i brzu adaptaciju na nove uslove.

U tom svetlu, posebna pažnja je posvećena pripremama Beograda i Srbije za Ekspo 2027, najveći međunarodni događaj koji je naša zemlja ikada do sada organizovala. Prema oceni učesnika, upravo ovaj događaj stavlja u prvi plan neophodnost da se turizam i ugostiteljstvo ojačaju i modernizuju, kao i da se kadrovski unaprede kako bi Beograd mogao da prikaže svoj najveći potencijal i pruži vrhunski doživljaj milionima posetilaca.

Foto: EXPO 2027

Tokom 93 dana trajanja specijalizovane izložbe 2027. godine, Srbija će dočekati više miliona posetilaca, a samim organizovanjem ovog mega-događaja, Beograd će se pozicionirati kao jedinstvena turistička destinacija. Uz Ekspo 2027, svaki segment naše turističke i ugostiteljske industrije dobiće jedinstvenu priliku da se unapredi, predstavi svetu i podigne standarde na nivo koji odgovara globalnoj publici i očekivanjima savremene turističko-hotelijerske industrije.

"Ekspo 2027 će doneti jedno potpuno novo, ubrzano i izuzetno dinamično okruženje. Tačnost, protokoli, koordinacija i upravljanje velikim grupama ljudi postaće svakodnevni izazovi. Već sada Ekspo tim intenzivno radi na razvoju veština timskog rada, upravljanja gužvama i uspostavljanju operativnih procedura“, istakao je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o Beograd Danilo Jerinić u svom obraćanju prisutnima.

Jerinić je ocenio da će navedene kompetencije biti od velikog značaja za dalje jačanje sektora turizma i hotelijerstva i tokom održavanja Ekspa 2027, ali i dugo nakon izložbe.